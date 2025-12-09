https://ria.ru/20251209/snegopad-2060715100.html
В Магаданской области прогнозируют сильный снегопад
В Магаданской области прогнозируют сильный снегопад - РИА Новости, 09.12.2025
В Магаданской области прогнозируют сильный снегопад
Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о сильном снегопаде и метелях в Магаданской области, в регион идет третий за 10 дней циклон. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T06:09:00+03:00
2025-12-09T06:09:00+03:00
2025-12-09T06:09:00+03:00
магаданская область
магадан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049824199_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_5e54e7c27b86916896c9db0913ab0efa.jpg
https://ria.ru/20251101/pozhar-2052246007.html
https://ria.ru/20251209/kamchatka-2060699277.html
магаданская область
магадан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049824199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_978954ed4c9514eed6d2516e467a9bcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Магаданская область, Магадан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Магаданской области прогнозируют сильный снегопад
В Магаданской области во вторник прогнозируют сильный снегопад
МАГАДАН, 9 дек - РИА Новости. Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о сильном снегопаде и метелях в Магаданской области, в регион идет третий за 10 дней циклон.
На прошлой неделе в Магаданскую область пришли два снежных и ветреных циклона. В Магадане выпала полуторамесячная норма осадков. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. Ветер снес крышу детской инфекционной больницы в Магадане, ее восстанавливают строители. Лавинная опасность объявлена в окрестностях Магадана. Второй раз за неделю закрыта трасса Магадан-Балаганное-Талон.
"Внимание! Сильный снег, ветер и метель. По сведениям Колымского УГМС, 10 декабря ожидается: ветер с метелью в Магадане (ночью) и Ольском округе (днем); сильный снег в Магадане, Ольском, Хасынском, Тенькинском, Среднеканском, Ягоднинском и континентальной части Омсукчанского округа", - сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области.
Новый снежный циклон идет в Магаданскую область из Охотского моря, сообщила РИА Новости ведущий синоптик Гидрометцентра России по Магаданской области Юлия Рауцепт.
"Да, в регион идет очередной теплый и снежный циклон из Охотского моря. Так что сохранится теплая погода, и снова будет снежно и ветрено", - рассказала собеседница агентства.