В Магаданской области прогнозируют сильный снегопад

МАГАДАН, 9 дек - РИА Новости. Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о сильном снегопаде и метелях в Магаданской области, в регион идет третий за 10 дней циклон.

На прошлой неделе в Магаданскую область пришли два снежных и ветреных циклона. В Магадане выпала полуторамесячная норма осадков. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. Ветер снес крышу детской инфекционной больницы в Магадане, ее восстанавливают строители. Лавинная опасность объявлена в окрестностях Магадана. Второй раз за неделю закрыта трасса Магадан-Балаганное-Талон.

"Внимание! Сильный снег, ветер и метель. По сведениям Колымского УГМС, 10 декабря ожидается: ветер с метелью в Магадане (ночью) и Ольском округе (днем); сильный снег в Магадане, Ольском, Хасынском, Тенькинском, Среднеканском, Ягоднинском и континентальной части Омсукчанского округа", - сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области.

Новый снежный циклон идет в Магаданскую область из Охотского моря, сообщила РИА Новости ведущий синоптик Гидрометцентра России по Магаданской области Юлия Рауцепт.