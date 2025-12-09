Заключивший контракт с ВСУ молодой снайпер погиб в первом же штурме

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Молодой снайпер 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Станислав Колесник, который пошел воевать по "контракту 18-24", погиб в первом же штурме, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В могилу отправляются новобранцы по "контракту 18-24". Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Станислав Колесник, заключивший злополучный контракт, был убит в первом же штурме", - сказал собеседник агентства.
Он обратил внимание на то, что Колесник был снайпером, что не предусматривает непосредственное участие в штурмовых действиях.
"Следовательно, его бросили на штурм либо в качестве пехоты, либо из-за низкого уровня подготовки его огневая позиция быстро была вскрыта и уничтожена", - отметил представитель силовых структур.
Владимир Зеленский ранее объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
На фоне набора в ВСУ по "молодежному" контракту минобороны страны и отдельные военкоматы публиковали агитационные материалы, рассчитанные на младшую возрастную категорию. Так, Сумской областной военкомат сравнил службу в ВСУ с компьютерной игрой Minecraft, рассчитанной на игроков в возрасте от семи лет. Украинское минобороны зазывало молодежь на фронт видеороликом с рассказом о том, сколько чизбургеров можно будет купить на обещанный Зеленским один миллион гривен (24 тысячи долларов). Украинские СМИ сообщали об агитационных плакатах минобороны, где молодежь пытаются завлечь на службу возможностью купить премиум-подписку на онлайн-кинотеатр или получить миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре.
ВСУ продолжают нести потери, сообщили силовики
Вчера, 21:49
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Между тем ранее в сентябре служащий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщал о том, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано в украинской армии за первые 8 месяцев этого года, с февраля 2022 года их уже более 265 тысяч. При этом журналист отметил, что это только официальные данные, в действительности случаев дезертирства и самовольного оставления части "значительно больше".
Силовые структуры: жители Сум срывают траурные церемонии по военным ВСУ
29 сентября, 20:41