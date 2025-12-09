МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Молодой снайпер 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Станислав Колесник, который пошел воевать по "контракту 18-24", погиб в первом же штурме, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "В могилу отправляются новобранцы по "контракту 18-24". Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Станислав Колесник, заключивший злополучный контракт, был убит в первом же штурме", - сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что Колесник был снайпером, что не предусматривает непосредственное участие в штурмовых действиях.

"Следовательно, его бросили на штурм либо в качестве пехоты, либо из-за низкого уровня подготовки его огневая позиция быстро была вскрыта и уничтожена", - отметил представитель силовых структур.

Владимир Зеленский ранее объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ , предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.

На фоне набора в ВСУ по "молодежному" контракту минобороны страны и отдельные военкоматы публиковали агитационные материалы, рассчитанные на младшую возрастную категорию. Так, Сумской областной военкомат сравнил службу в ВСУ с компьютерной игрой Minecraft, рассчитанной на игроков в возрасте от семи лет. Украинское минобороны зазывало молодежь на фронт видеороликом с рассказом о том, сколько чизбургеров можно будет купить на обещанный Зеленским один миллион гривен (24 тысячи долларов). Украинские СМИ сообщали об агитационных плакатах минобороны, где молодежь пытаются завлечь на службу возможностью купить премиум-подписку на онлайн-кинотеатр или получить миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре.

Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.