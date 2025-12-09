Слуцкий предложил механизм защиты покупателей квартир от "схемы Долиной"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить обязанность риелторов страховать свою ответственность на сумму не менее 500 тысяч рублей перед сторонами сделки за причинение имущественного ущерба в результате своих действий или бездействия, включая случаи признания сделки недействительной.

Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

ЛДПР предлагает создать механизм правового регулирования деятельности посредников при сделках с недвижимостью, согласно которому риелторы, выполняя комплекс услуг, включая проверку правоспособности сторон, подлинности документов и оформление договора, обязаны страховать свою ответственность перед сторонами сделки за причинение имущественного ущерба в результате своих действий или бездействия, включая случаи признания сделки недействительной, при этом размер страховой суммы предлагается устанавливать не менее 500 тысяч рублей по каждой сопровождаемой сделке", - сказано в документе.

Как отметил парламентарий, в настоящее время деятельность риелторов не регулируется едиными требованиями к квалификации, стандартам оказания услуг и финансовой ответственности перед клиентами, что приводит к разному качеству сопровождения сделок и недостаточной проверке правового статуса объектов, сведений о собственнике и иных обстоятельств. По его словам, граждане, рассчитывающие на квалифицированное сопровождение, не всегда получают надежные гарантии того, что проверка правового статуса объекта, сведений о собственнике и иных обстоятельств была проведена полно и добросовестно.

"Установление правового регулирования в сфере риелторских услуг, включая требования к профессиональной компетенции и механизм страхования ответственности, подобный тому, что существует в сфере оценочной деятельности, позволило бы значительно повысить прозрачность рынка недвижимости, обеспечить предсказуемость правовых последствий сделок и снизить количество случаев, когда добросовестные покупатели несут существенные имущественные потери из-за обстоятельств, не зависящих от их воли", - говорится в обращении.

По мнению Слуцкого , данные меры позволят обеспечить гражданам дополнительные гарантии защиты имущественных интересов и повысить предсказуемость правовых последствий сделок на рынке недвижимости.