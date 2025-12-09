Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал позицию США по украинскому конфликту - РИА Новости, 09.12.2025
15:29 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/slutskij-2060847767.html
Слуцкий прокомментировал позицию США по украинскому конфликту
Слуцкий прокомментировал позицию США по украинскому конфликту - РИА Новости, 09.12.2025
Слуцкий прокомментировал позицию США по украинскому конфликту
США придерживаются реальных и прагматичных оценок украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:29:00+03:00
2025-12-09T15:29:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
мирный план сша по украине
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), госдума рф, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Мирный план США по Украине
Слуцкий прокомментировал позицию США по украинскому конфликту

Слуцкий: США придерживаются реальных и прагматичных оценок ситуации на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США придерживаются реальных и прагматичных оценок украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления американского президента Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине.
Ранее Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобный выбор.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Слуцкий предложил механизм защиты покупателей квартир от "схемы Долиной"
Вчера, 06:14
"Заявление Трампа еще раз показывает, что американская сторона придерживается реальных и прагматичных оценок ситуации вокруг украинского конфликта. Выборы на Украине - основа легитимизации власти в этой стране, а значит в перспективе и заключения договора об устойчивом мире", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что это отражает и подходы российской стороны. Глава комитета Госдумы напомнил, что меморандум РФ об устойчивом урегулировании, переданный в рамках переговорного процесса Стамбула-2, предполагал именно такой сценарий: выборы на Украине - договор.
"Мы должны быть четко уверены, что полномочия подписантов с украинской стороны никогда и никем не смогут быть оспорены с юридической точки зрения", - добавил он.
Слуцкий подчеркнул, что это не давление со стороны Трампа, как пытаются обернуть ситуацию евроглобалисты, а здравый взгляд на происходящие и реальный расклад карт для Киева.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп назвал причину, из-за которой переговоры по Украине идут сложно
Вчера, 15:09
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФМирный план США по Украине
 
 
