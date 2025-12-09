Умер самарский экс-министр финансов, находившийся под следствием

САМАРА, 9 дек - РИА Новости. Экс-министр финансов Самарской области Андрей Прямилов, который в октябре 2024 года стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и организации преступного сообщества, умер, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Умер, был под подпиской о невыезде", - сообщил собеседник агентства.
В октябре 2024 года были арестованы бывший министр строительства Самарской области Николай Плаксин и региональный экс-министр управления финансами Андрей Прямилов по делу о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). По данным следователя МВД, дело в отношении Прямилова объединили в одно производство с уголовным делом экс-главы правительства региона Виктора Кудряшова о махинациях со строительством станции метро "Театральная" в Самаре.
Александр Хинштейн, тогда депутат Госдумы, сообщал в своем Telegram-канале, что задержание Плаксина также связано с делом о коррупции при строительстве станции метро "Театральная". Позже Хинштейн сообщал, что указанным фигурантам предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ).