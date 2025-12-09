Умер самарский экс-министр финансов, находившийся под следствием

САМАРА, 9 дек - РИА Новости. Экс-министр финансов Самарской области Андрей Прямилов, который в октябре 2024 года стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и организации преступного сообщества, умер, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.