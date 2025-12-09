Рейтинг@Mail.ru
Умер самарский экс-министр финансов, находившийся под следствием - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/sledstvie-2060747726.html
Умер самарский экс-министр финансов, находившийся под следствием
Умер самарский экс-министр финансов, находившийся под следствием - РИА Новости, 09.12.2025
Умер самарский экс-министр финансов, находившийся под следствием
Экс-министр финансов Самарской области Андрей Прямилов, который в октябре 2024 года стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и организации... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:42:00+03:00
2025-12-09T11:42:00+03:00
происшествия
самарская область
россия
самара
александр хинштейн
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060750774_0:0:2693:1515_1920x0_80_0_0_bb1f544d6d58dad89da3d1df3470cb58.jpg
https://ria.ru/20250902/pivkin-2038980191.html
самарская область
россия
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060750774_404:0:2424:1515_1920x0_80_0_0_347dc635d11022fa25574ac99f1a8037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, россия, самара, александр хинштейн, госдума рф
Происшествия, Самарская область, Россия, Самара, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Умер самарский экс-министр финансов, находившийся под следствием

РИА Новости: умер самарский экс-министр финансов, находившийся под следствием

© РИА Новости / Евгений ОдиноковАндрей Прямилов
Андрей Прямилов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Андрей Прямилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 9 дек - РИА Новости. Экс-министр финансов Самарской области Андрей Прямилов, который в октябре 2024 года стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и организации преступного сообщества, умер, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Умер, был под подпиской о невыезде", - сообщил собеседник агентства.
В октябре 2024 года были арестованы бывший министр строительства Самарской области Николай Плаксин и региональный экс-министр управления финансами Андрей Прямилов по делу о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). По данным следователя МВД, дело в отношении Прямилова объединили в одно производство с уголовным делом экс-главы правительства региона Виктора Кудряшова о махинациях со строительством станции метро "Театральная" в Самаре.
Александр Хинштейн, тогда депутат Госдумы, сообщал в своем Telegram-канале, что задержание Плаксина также связано с делом о коррупции при строительстве станции метро "Театральная". Позже Хинштейн сообщал, что указанным фигурантам предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ).
Иван Пивкин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Прокуратура обжаловала приговор экс-министру транспорта Самарской области
2 сентября, 04:43
 
ПроисшествияСамарская областьРоссияСамараАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала