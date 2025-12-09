Суд на Украине назначил депутату Рады Скороход залог

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Суд на Украине назначил обвиняемой в подстрекательстве к даче взятки депутату Верховной рады Анне Скороход залог в размере более 3 миллионов гривен (71,2 тысячи долларов) в качестве меры пресечения, сообщил украинский телеканал "Общественное".