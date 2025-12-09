Рейтинг@Mail.ru
Суд на Украине назначил депутату Рады Скороход залог
21:56 09.12.2025
Суд на Украине назначил депутату Рады Скороход залог
Суд на Украине назначил депутату Рады Скороход залог
Суд на Украине назначил обвиняемой в подстрекательстве к даче взятки депутату Верховной рады Анне Скороход залог в размере более 3 миллионов гривен (71,2 тысячи РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T21:56:00+03:00
2025-12-09T21:56:00+03:00
в мире, украина, анна скороход, верховная рада украины, страна.ua, служба безопасности украины, дело миндича
В мире, Украина, Анна Скороход, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Служба безопасности Украины, Дело Миндича
Суд на Украине назначил депутату Рады Скороход залог

Суд на Украине назначил депутату Рады Скороход залог в $71,2 тысячи

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Суд на Украине назначил обвиняемой в подстрекательстве к даче взятки депутату Верховной рады Анне Скороход залог в размере более 3 миллионов гривен (71,2 тысячи долларов) в качестве меры пресечения, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Суд избрал залог в размере более 3 миллионов гривен для нардепа Анны Скороход в качестве меры пресечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По информации украинского издания "Страна.ua", за Скороход залог уже внесли. Суд обязал ее сдать на хранение загранпаспорт, носить электронное средство контроля.
Утром 5 декабря украинские СМИ сообщили, что СБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков. При этом она заявила, что что Национальное антикоррупционное агентство сфабриковало фото ее квартиры, а видео, на котором она обещает за деньги организовать санкции СНБО - "монтаж и вырезки из контекста". Она заявила, что ей вменяют подстрекательство к даче взятки. При этом все обвинения она отвергла, назвав дело против нее политическим.
СМИ: депутат Рады заявила, что НАБУ сфабриковало фото ее квартиры
6 декабря, 12:33
 
В миреУкраинаАнна СкороходВерховная Рада УкраиныСтрана.uaСлужба безопасности УкраиныДело Миндича
 
 
