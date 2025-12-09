Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин завел дело на судью из Новгородской области за взятку
19:35 09.12.2025
Бастрыкин завел дело на судью из Новгородской области за взятку
происшествия
новгородская область
великий новгород
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новгородская область
великий новгород
россия
происшествия, новгородская область, великий новгород, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Великий Новгород, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин завел дело на судью из Новгородской области за взятку

© Фото : пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
© Фото : пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи районного суда Новгородской области Дениса Николаева, который, по версии следствия, получил взятку в 500 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "получение взятки в крупном размере" в отношении судьи Новгородского районного суда Новгородской области Дениса Николаева, полномочия которого досрочно прекращены", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, с 12 по 27 апреля в Великом Новгороде Николаев получил взятку в 500 тысяч рублей. Деньги были переданы ему через знакомого и адвоката обвиняемого по находящемуся у него на рассмотрении уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Взятка предназначалась за назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
СК хочет возбудить дела против пяти судей из Ростова-на-Дону, сообщает ВККС
3 декабря, 18:37
 
ПроисшествияНовгородская областьВеликий НовгородАлександр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
