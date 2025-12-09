Бастрыкин завел дело на судью из Новгородской области за взятку

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи районного суда Новгородской области Дениса Николаева, который, по версии следствия, получил взятку в 500 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.