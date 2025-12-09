https://ria.ru/20251209/sk-2060945877.html
Бастрыкин завел дело на судью из Новгородской области за взятку
Бастрыкин завел дело на судью из Новгородской области за взятку - РИА Новости, 09.12.2025
Бастрыкин завел дело на судью из Новгородской области за взятку
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи районного суда Новгородской области Дениса Николаева, который, по версии... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:35:00+03:00
2025-12-09T19:35:00+03:00
2025-12-09T19:35:00+03:00
происшествия
новгородская область
великий новгород
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
https://ria.ru/20251203/sud-2059591881.html
новгородская область
великий новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, великий новгород, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Великий Новгород, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин завел дело на судью из Новгородской области за взятку
Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи Николаева за взятку в 500 тысяч рублей