В Подмосковье мужчина до смерти избил пожилую мать
В Подмосковье мужчина до смерти избил пожилую мать - РИА Новости, 09.12.2025
В Подмосковье мужчина до смерти избил пожилую мать
Мужчина до смерти избил 76-летнюю мать во время конфликта в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Московской области.
московская область (подмосковье)
В Подмосковье мужчина до смерти избил пожилую мать
В Подмосковье мужчина до смерти избил 76-летнюю мать во время конфликта
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Мужчина до смерти избил 76-летнюю мать во время конфликта в Подмосковье, сообщили
в пресс-службе ГСУСК по Московской области.
Следствием установлено, что 6 декабря между 53-летним сыном и 76-летней матерью возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей несколько ударов по лицу и в грудь. В результате потерпевшая скончалась.
"Обвиняемый впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе, добавив, что задержанному предъявлено обвинение в "причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей".
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначали судебно-медицинскую экспертизу.