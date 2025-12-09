Ликвидация пожара в педагогическом колледже Новосибирска сотрудниками МЧС. Кадр из видео

СК проверит работу сигнализации в новосибирском колледже после пожара

НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Следователи СК в рамках проверки по факту пожара в здании Новосибирского педагогического колледжа установят в том числе, сработала ли пожарная сигнализация, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Новосибирской области.

По данным МЧС РФ , пожар произошел во вторник в педагогическом колледже в Новосибирске , эвакуированы 670 человек. Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже и перешло на крышу трехэтажного здания на площади 700 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Ранее в соцсетях и СМИ со ссылкой на студентов колледжа появилась информация, что во время пожара в здании не сработала пожарная сигнализация.

"В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщили в следственном управлении на вопрос о проверке информации о якобы не сработавшей в здании колледжа пожарной сигнализации.

В настоящее время Заельцовский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту возгорания здания педагогического колледжа по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки.

Ранее министр образования Новосибирской области Мария Жафярова заявила, что в колледже неоднократно проводились тренировки по противопожарной безопасности, благодаря чему студенты и коллектив колледжа в чрезвычайной ситуации были оперативно эвакуированы.