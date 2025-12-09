СК раскрыл дело из 234 эпизодов коррупции в Подмосковье

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российские следователи раскрыли 234 эпизода коррупционной направленности, связанных с разрешениями на строительство в Подмосковье, к уголовной ответственности привлечены 65 лиц, из которых 22 – бывшие муниципальные чиновники, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.