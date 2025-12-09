Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл дело из 234 эпизодов коррупции в Подмосковье
00:09 09.12.2025
СК раскрыл дело из 234 эпизодов коррупции в Подмосковье
происшествия, московская область (подмосковье), россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), рбк (медиагруппа)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), РБК (медиагруппа)
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российские следователи раскрыли 234 эпизода коррупционной направленности, связанных с разрешениями на строительство в Подмосковье, к уголовной ответственности привлечены 65 лиц, из которых 22 – бывшие муниципальные чиновники, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В этом году вынесены последние приговоры по масштабному уголовному делу, в рамках которого выявлено и раскрыто 234 эпизода коррупционных преступлений, связанных с разрешениями на строительство в Подмосковье. К уголовной ответственности привлечены 65 лиц, из них 22 бывших муниципальных чиновника… Основные фигуранты будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Деньги коррупционеров, изъятые в ходе обысков, конфискованы", - написал Бастрыкин в статье в РБК.
Он добавил, что в целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых на сумму более 1,2 миллиарда рублей наложен арест.
СК нашел восьмерых предполагаемых соучастников экс-замглавы Минтранса
5 декабря, 09:25
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РБК (медиагруппа)
 
 
