https://ria.ru/20251209/siyyarto-2060823180.html
Венгрия рассматривает план по Украине как луч надежды, заявил Сийярто
Венгрия рассматривает план по Украине как луч надежды, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
Венгрия рассматривает план по Украине как луч надежды, заявил Сийярто
Венгрия рассматривает мирный план по Украине как луч надежды, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:20:00+03:00
2025-12-09T14:20:00+03:00
2025-12-09T14:21:00+03:00
в мире
венгрия
украина
сергей лавров
петер сийярто
россия
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20251128/vengrija-2058350882.html
венгрия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, сергей лавров, петер сийярто, россия, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Россия, Мирный план США по Украине
Венгрия рассматривает план по Украине как луч надежды, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия рассматривает мирный план по Украине как луч надежды