14:20 09.12.2025 (обновлено: 14:21 09.12.2025)
Венгрия рассматривает план по Украине как луч надежды, заявил Сийярто
Венгрия рассматривает план по Украине как луч надежды, заявил Сийярто
Венгрия рассматривает мирный план по Украине как луч надежды, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 09.12.2025
Венгрия рассматривает план по Украине как луч надежды, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия рассматривает мирный план по Украине как луч надежды

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Венгрия рассматривает мирный план по Украине как луч надежды, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мирный план, который сейчас обсуждается, мы рассматриваем его как важный луч надежды", - сказал Сийярто в начале переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Венгрия ощущает влияние украинского конфликта на себе, заявил Орбан
28 ноября, 14:22
 
