Рейтинг@Mail.ru
Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 09.12.2025 (обновлено: 12:49 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/siyyarto-2060784955.html
Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине, заявил Сийярто
Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине, заявил Сийярто
Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине, заинтересована в возвращении мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:30:00+03:00
2025-12-09T12:49:00+03:00
в мире
украина
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20251209/siyyarto-2060785653.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия
В мире, Украина, Венгрия
Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине и хочет мира

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине, заинтересована в возвращении мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы дорого расплатились за ту войну, к которой мы не причастны, поэтому мы, венгры, заинтересованы в мире", - сказал он журналистам.
Как отметил Сийярто, Венгрия подвергается критике из-за своей позиции по конфликту на Украине. При этом Будапешт высоко ценит все инициативы США по урегулированию.
"Хочу отметить, что мы глубоко оцениваем все стремления американского президента Дональда Трампа к достижению мира", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-м заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Сийярто призвал противников мира на Украине одуматься
Вчера, 12:32
 
В миреУкраинаВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала