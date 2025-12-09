https://ria.ru/20251209/siyyarto-2060784955.html
Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине, заявил Сийярто
в мире
украина
венгрия
украина
венгрия
в мире, украина, венгрия
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине, заинтересована в возвращении мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы дорого расплатились за ту войну, к которой мы не причастны, поэтому мы, венгры, заинтересованы в мире", - сказал он журналистам.
Как отметил Сийярто, Венгрия подвергается критике из-за своей позиции по конфликту на Украине. При этом Будапешт высоко ценит все инициативы США по урегулированию.
"Хочу отметить, что мы глубоко оцениваем все стремления американского президента Дональда Трампа к достижению мира", - подчеркнул он.