Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине, заявил Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине, заинтересована в возвращении мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы дорого расплатились за ту войну, к которой мы не причастны, поэтому мы, венгры, заинтересованы в мире", - сказал он журналистам.

Как отметил Сийярто, Венгрия подвергается критике из-за своей позиции по конфликту на Украине. При этом Будапешт высоко ценит все инициативы США по урегулированию.