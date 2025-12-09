Рейтинг@Mail.ru
Россия и Венгрия должны вместе противостоять давлению извне, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 09.12.2025 (обновлено: 13:14 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/siyyarto-2060763933.html
Россия и Венгрия должны вместе противостоять давлению извне, заявил Сийярто
Россия и Венгрия должны вместе противостоять давлению извне, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
Россия и Венгрия должны вместе противостоять давлению извне, заявил Сийярто
Россия и Венгрия должны вместе противодействовать внешнему давлению и сделать рывок в двусторонних отношениях, заявил глава МИД республики Петер Сийярто. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:20:00+03:00
2025-12-09T13:14:00+03:00
венгрия
москва
россия
петер сийярто
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060777474_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_07dec1f8bd0e5d750f6d3a418949fe3b.jpg
https://ria.ru/20251209/operator-2060789220.html
https://ria.ru/20251209/aes-2060765028.html
венгрия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060777474_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_1b71223d840e01879a30e5fabb72fae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, москва, россия, петер сийярто, в мире
Венгрия, Москва, Россия, Петер Сийярто, В мире
Россия и Венгрия должны вместе противостоять давлению извне, заявил Сийярто

Сийярто призвал Россию и Венгрию вместе противостоять внешнему давлению

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-м заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-м заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-м заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россия и Венгрия должны вместе противодействовать внешнему давлению и сделать рывок в двусторонних отношениях, заявил глава МИД республики Петер Сийярто.
"В первую очередь мы должны работать, твердо противостоять тому давлению, которое на нас оказывается. И через много лет перерыва наконец-то мы должны совершить рывок, чтобы выросли показатели нашего взаимодействия", — сказал он в начале заседания российско-венгерской межправкомиссии.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники 16-го заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Участники 16-го заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Участники 16-го заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
По словам Сийярто, страны могут сделать блестящие шаги вперед в тех сферах, где ведется совместная работа.
Министр отметил, что сегодня в составе венгерской делегации в Москву приехали 34 руководителя местных компаний, среди которых банк OTP и энергетическая компания MOL.
"Мы поддерживаем инвестиции нашей группы MOL в России, все последние мероприятия. Мы хотели бы, чтобы эта история успеха всячески развивалась", — подчеркнул он.
Строительство газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Оператор "Турецкого потока" начал переезд в Венгрию
Вчера, 12:42
Сохранение сотрудничества с Москвой позволило Будапешту гарантировать снижение стоимости коммунальных услуг и предотвратить трехкратное повышение цен на энергию, сказал Сийярто.
"Безопасное энергоснабжение Венгрии просто невозможно без России. Это не политический и не идеологический вопрос, это просто физический факт", — добавил он.

С начала года Венгрия получила от России через "Турецкий поток" более пяти миллиардов кубометров газа.

Министр также обратил внимание на рост товарооборота и объема инвестиций Венгрии в России, несмотря на внешнее давление.
Во вторник в Москве проходит 16-е заседание Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Мероприятие посвящено областям взаимодействия, не затронутым санкциями.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Сийярто рассказал о ситуации вокруг АЭС "Пакш-2"
Вчера, 11:22
 
ВенгрияМоскваРоссияПетер СийяртоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала