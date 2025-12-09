Россия и Венгрия должны вместе противостоять давлению извне, заявил Сийярто

"В первую очередь мы должны работать, твердо противостоять тому давлению, которое на нас оказывается. И через много лет перерыва наконец-то мы должны совершить рывок, чтобы выросли показатели нашего взаимодействия", — сказал он в начале заседания российско-венгерской межправкомиссии.