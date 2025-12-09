Россия и Венгрия должны вместе противостоять давлению извне, заявил Сийярто

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россия и Венгрия должны вместе противодействовать внешнему давлению и сделать рывок в двусторонних отношениях, заявил глава МИД республики Петер Сийярто.
"В первую очередь мы должны работать, твердо противостоять тому давлению, которое на нас оказывается. И через много лет перерыва наконец-то мы должны совершить рывок, чтобы выросли показатели нашего взаимодействия", — сказал он в начале заседания российско-венгерской межправкомиссии.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники 16-го заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Участники 16-го заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
По словам Сийярто, страны могут сделать блестящие шаги вперед в тех сферах, где ведется совместная работа.
Министр отметил, что сегодня в составе венгерской делегации в Москву приехали 34 руководителя местных компаний, среди которых банк OTP и энергетическая компания MOL.
"Мы поддерживаем инвестиции нашей группы MOL в России, все последние мероприятия. Мы хотели бы, чтобы эта история успеха всячески развивалась", — подчеркнул он.
Сохранение сотрудничества с Москвой позволило Будапешту гарантировать снижение стоимости коммунальных услуг и предотвратить трехкратное повышение цен на энергию, сказал Сийярто.
"Безопасное энергоснабжение Венгрии просто невозможно без России. Это не политический и не идеологический вопрос, это просто физический факт", — добавил он.
С начала года Венгрия получила от России через "Турецкий поток" более пяти миллиардов кубометров газа.
Министр также обратил внимание на рост товарооборота и объема инвестиций Венгрии в России, несмотря на внешнее давление.
Во вторник в Москве проходит 16-е заседание Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Мероприятие посвящено областям взаимодействия, не затронутым санкциями.
Сийярто рассказал о ситуации вокруг АЭС "Пакш-2"
Вчера, 11:22