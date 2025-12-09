БУДАПЕШТ, 9 дек - РИА Новости. Большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество в период после санкций, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто перед поездкой на заседание российско-венгерской межправкомиссии.

Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.