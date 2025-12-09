БУДАПЕШТ, 9 дек - РИА Новости. Большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество в период после санкций, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто перед поездкой на заседание российско-венгерской межправкомиссии.
"Как только война закончится, мировая экономика сможет вернуться в нормальное русло, и в международных торговых отношениях откроются новые, огромные возможности. Санкции не всегда будут с нами, поэтому мы должны быть готовы занять хорошую стартовую позицию в новый период", - написал венгерский политик в соцсети Facebook*.
Антироссийские санкции
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.