Сийярто рассказал о целях венгерской делегации в ходе визита в Россию
01:13 09.12.2025 (обновлено: 03:40 09.12.2025)
Сийярто рассказал о целях венгерской делегации в ходе визита в Россию
Сийярто рассказал о целях венгерской делегации в ходе визита в Россию
россия, москва, венгрия, петер сийярто, facebook, мирный план сша по украине
Россия, Москва, Венгрия, Петер Сийярто, Facebook, Мирный план США по Украине
Сийярто рассказал о целях венгерской делегации в ходе визита в Россию

Сийярто: делегация Венгрии едет в РФ обсудить сотрудничество после санкций

БУДАПЕШТ, 9 дек - РИА Новости. Большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество в период после санкций, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто перед поездкой на заседание российско-венгерской межправкомиссии.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявлял в интервью РИА Новости, что следующее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии запланировано на 9 декабря 2025 года в Москве и будет посвящено сферам, не затронутым санкциями.
Экс-консультант Трампа рассказал о последствиях санкций против России
Вчера, 07:17
"Как только война закончится, мировая экономика сможет вернуться в нормальное русло, и в международных торговых отношениях откроются новые, огромные возможности. Санкции не всегда будут с нами, поэтому мы должны быть готовы занять хорошую стартовую позицию в новый период", - написал венгерский политик в соцсети Facebook*.

Антироссийские санкции

Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел уже 19 пакетов рестрикций.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Венгры прививались "Спутником" из-за махинаций Запада, заявил Сийярто
7 декабря, 21:54
 
РоссияМоскваВенгрияПетер СийяртоFacebookМирный план США по Украине
 
 
