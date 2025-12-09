Путин рассказал, в чем заключается сила России

Рейтинг@Mail.ru
14:11 09.12.2025 (обновлено: 14:17 09.12.2025)
Сила России и ее победы заключаются в исторической правоте, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2025
2025
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сила России и ее победы заключаются в исторической правоте, заявил президент России Владимир Путин.
"В этой любви (к Родине - ред.), в исторической правоте и заключается наша сила и наши победы", - сказал глава государства на церемонии вручения Героям России медалей "Золотая звезда".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин рассказал, что объединяет россиян
Вчера, 14:09
 
