Киммел продолжит вести шоу на ABC до мая 2027 года, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский телеведущий Джимми Киммел, чье вечернее ток-шоу на телеканале ABC приостанавливали на короткое время из-за его комментариев об убийстве активиста Чарли Кирка, продлил контракт с телеканалом до мая 2027 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим вопросом.

В сентябре телеканал ABC, принадлежащий Disney, объявил, что отстраняет Киммела "на неопределённый срок" после его шутки о реакции президента США Дональда Трампа на смерть консервативного активиста Кирка. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это "отличная новость для Америки", добавив, что у Киммела "ноль таланта". Против решения выступил ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ. Позднее компания Disney объявила о возобновлении шоу Киммела.

"Звезда вечернего шоу, которую отстраняли в сентябре из-за заявлений об убитом активисте-республиканце Чарли Кирке, продолжит вести Jimmy Kimmel Live! до мая 2027 года по условиям нового соглашения сроком на один год", - передает агентство.

Как отмечается, Киммел сообщил об этой новости своим сотрудникам в понедельник, а его нынешний контракт истекает в мае 2026 года. По словам источников, Киммел и Disney пришли к соглашению о продлении контракта еще в несколько месяцев назад, но решили подождать с объявлением своих планов из уважения к ведущему схожего шоу на телеканале CBS Стивену Кольберу, чья передача закроется в мае 2026 года.