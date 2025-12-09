Рейтинг@Mail.ru
Киммел продолжит вести шоу на ABC до мая 2027 года, сообщили СМИ
01:48 09.12.2025
Киммел продолжит вести шоу на ABC до мая 2027 года, сообщили СМИ
Американский телеведущий Джимми Киммел, чье вечернее ток-шоу на телеканале ABC приостанавливали на короткое время из-за его комментариев об убийстве активиста... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
чарли кирк
барак обама
сша
Новости
ru-RU
в мире, сша, дональд трамп, чарли кирк, барак обама
В мире, США, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Барак Обама
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский телеведущий Джимми Киммел, чье вечернее ток-шоу на телеканале ABC приостанавливали на короткое время из-за его комментариев об убийстве активиста Чарли Кирка, продлил контракт с телеканалом до мая 2027 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим вопросом.
В сентябре телеканал ABC, принадлежащий Disney, объявил, что отстраняет Киммела "на неопределённый срок" после его шутки о реакции президента США Дональда Трампа на смерть консервативного активиста Кирка. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это "отличная новость для Америки", добавив, что у Киммела "ноль таланта". Против решения выступил ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ. Позднее компания Disney объявила о возобновлении шоу Киммела.
"Звезда вечернего шоу, которую отстраняли в сентябре из-за заявлений об убитом активисте-республиканце Чарли Кирке, продолжит вести Jimmy Kimmel Live! до мая 2027 года по условиям нового соглашения сроком на один год", - передает агентство.
Как отмечается, Киммел сообщил об этой новости своим сотрудникам в понедельник, а его нынешний контракт истекает в мае 2026 года. По словам источников, Киммел и Disney пришли к соглашению о продлении контракта еще в несколько месяцев назад, но решили подождать с объявлением своих планов из уважения к ведущему схожего шоу на телеканале CBS Стивену Кольберу, чья передача закроется в мае 2026 года.
В ноябре Трамп вновь призвал снять Киммела с эфиров.
В мире США Дональд Трамп Чарли Кирк Барак Обама
 
 
