Билайн провел иммерсивное шоу на столичной ВЭБ Арене

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Билайн провел на московской ВЭБ Арене масштабное иммерсивное шоу "12-й игрок" (6+) — событие, в котором современные технологии, цифровые сервисы, футбольная атмосфера и история футбольного клуба ЦСКА объединились в единый эмоциональный опыт, сообщает пресс-служба оператора.

"Футбол — это эмоции, энергия и люди. И связь здесь играет ключевую роль: она помогает делиться моментами, оставаться рядом с близкими и проживать матч так, как хочется каждому. Билайн в этом году сделал ставку на технологичность, устойчивость сети и качество — и результаты это подтверждают. Проект “12-й игрок” показывает, что технологии могут не только обеспечивать связь, но и становиться частью большого футбольного сообщества. Мы и дальше будем усиливать сеть там, где она нужна людям — на стадионах, в городах и в самых динамичных точках жизни", – приводит пресс-служба слова генерального директора Билайна Сергея Анохина.

Билайн сделал связь основным элементом опыта посещения футбольных мероприятий. Так, на протяжении 2025 года оператор не только поддерживал ПФК ЦСКА, но и модернизировал сеть стадиона, обеспечивая высокий уровень мобильного интернета даже во время пиковых матчей.

В 2025 году трафик на арене демонстрировал рекордные значения. Болельщики чаще всего пользовались мобильным интернетом, чтобы искать информацию о матчах и игроках — такие запросы составили 78% активности. Вторым по популярности оказалось общение в мессенджерах и отправка фото из чаши стадиона (12%). Онлайн-развлечения – музыка, кино, стриминги – занимали около 4% трафика, а покупки на маркетплейсах – 2%.

В пиковый день, 21 октября, объем потребленного интернет-трафика достиг 5,4 гигабайта, что значительно превышает средний показатель в 4,5 гигабайта. Аналогичные рекорды фиксировались и в голосовой связи: в наиболее загруженный день разговоры заняли свыше 101 тысячи минут.

За время сотрудничества Билайна и ПФК ЦСКА было реализовано множество совместных проектов – от запуска специального тарифа мобильной связи для болельщиков до открытия интерактивной бренд-зоны прямо на стадионе. Там гости могут записать свои голосовые пожелания команде, которые в дальнейшем звучат перед каждым домашним матчем в чаше стадиона и заряжают игроков на победу.

Билайн совместно c ПФК ЦСКА и командой Импресарио провел иммерсивный спектакль "12-й игрок" для своих клиентов и болельщиков. Сценарий был построен таким образом, чтобы каждый участник оказался по ту сторону стадиона и увидел футбол с нового ракурса. Гостям предлагалось пройти один из двух маршрутов. Первый был посвящен истории клуба и создавал атмосферу преемственности, используя архивные записи и визуальные материалы прошлых лет. Второй обращался к будущему и открывал взгляд на то, каким будет футбол следующего поколения.

Каждый переход сопровождался микро-ритуалами, создававшими эффект вовлечения: разминкой, командными речами, погружением в смысловые зоны, оформленные световыми и аудиотехнологиями. Участники проходили через коридоры, где вспоминали ключевые победы, оказывались в зале пресс-конференций под вспышками камер, в раздевалках команд и попадали в другие пространства, задействованные в реальных сценариях подготовки команд к матчу.