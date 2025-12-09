Рейтинг@Mail.ru
Льва Шлосберга* внесли в перечень террористов и экстремистов
17:40 09.12.2025
Льва Шлосберга* внесли в перечень террористов и экстремистов
Политик-иноагент Лев Шлосберг*, арестованный по делу о фейках о ВС РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 09.12.2025
россия, лев шлосберг, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Лев Шлосберг, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Лев Шлосберг* в суде
Лев Шлосберг* в суде. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Политик-иноагент Лев Шлосберг*, арестованный по делу о фейках о ВС РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Шлосберг Лев Маркович*, 30.07.1963 г.р., г. Псков Псковской области", - говорится в перечне.
Ранее Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу зампреда "Яблока" и псковского регионального отделения партии Шлосберга*, обвиняемого по статье о фейках об использовании ВС РФ.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Шлосберг Лев Маркович*, 30.07.1963 г.р., г. Псков Псковской области", - говорится в перечне. военной операции.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Илья Яшин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Россия Лев Шлосберг Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
