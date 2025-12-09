https://ria.ru/20251209/shlosberg-2060907067.html
Льва Шлосберга* внесли в перечень террористов и экстремистов
Политик-иноагент Лев Шлосберг*, арестованный по делу о фейках о ВС РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 09.12.2025
