Югра за три года спроектирует и построит 21 школу

ТЮМЕНЬ, 9 дек - РИА Новости. В ближайшие три года в Ханты-Мансийском автономном округе планируется строительство и проектирование 21 школ, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Прямая линия с Кухаруком прошла в понедельник, на нее по телефону, через соцсети и чат-бот поступило 2 055 сообщений и запросов, в том числе касающихся строительства и ЖКХ, здравоохранения и соцзащиты, решения текущих задач и стратегии развития региона.