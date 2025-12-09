Рейтинг@Mail.ru
Югра за три года спроектирует и построит 21 школу - РИА Новости, 09.12.2025
07:35 09.12.2025 (обновлено: 10:49 09.12.2025)
Югра за три года спроектирует и построит 21 школу
В ближайшие три года в Ханты-Мансийском автономном округе планируется строительство и проектирование 21 школ, сообщил губернатор Руслан Кухарук. РИА Новости, 09.12.2025
когалым, ханты-мансийский автономный округ, нягань, руслан кухарук, общество
Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань, Руслан Кухарук, Общество
Руслан Кухарук. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 9 дек - РИА Новости. В ближайшие три года в Ханты-Мансийском автономном округе планируется строительство и проектирование 21 школ, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
"На прямой линии губернатор Руслан Кухарук рассказал о планах по обновлению социальной инфраструктуры. В ближайшие три года в округе предусмотрено строительство и проектирование 21 школы", - говорится в публикации Telegram-канала правительства округа.
Отмечается, что к 1 сентября 2026 года в планах властей запустить пять объектов: школу на 900 мест в Когалыме, учреждение в Приобье на 300 мест, школу в Нягани, коррекционную школу в Нефтеюганске, которая важна для детей, нуждающихся в особой поддержке. В микрорайоне СУ-967 в Ханты-Мансийске продолжается строительство школы, в эксплуатацию ее планируют запустить в 2027 году. В Сургуте началось проектирование школ в 24-м и 30А микрорайонах, еще одну школу планируют завершить в Березово.
Прямая линия с Кухаруком прошла в понедельник, на нее по телефону, через соцсети и чат-бот поступило 2 055 сообщений и запросов, в том числе касающихся строительства и ЖКХ, здравоохранения и соцзащиты, решения текущих задач и стратегии развития региона.
"Обращения, которые не прозвучали в прямом эфире, не останутся без ответа. Специалисты профильных окружных департаментов и местных органов власти приняли их в работу и обязательно ответят на каждый вопрос", - подчеркнул Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.
