В трех аэропортах сняли временные ограничения
В трех аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.12.2025
В трех аэропортах сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в "Шереметьево", а также в аэропортах Калуги и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.12.2025
калуга
ярославль
Ограничения сняты в Шереметьево, а также в аэропортах Калуги и Ярославля