В Шереметьево из-за ограничений отменили 17 рейсов - РИА Новости, 09.12.2025
21:54 09.12.2025 (обновлено: 22:24 09.12.2025)
В Шереметьево из-за ограничений отменили 17 рейсов
В Шереметьево из-за ограничений отменили 17 рейсов - РИА Новости, 09.12.2025
В Шереметьево из-за ограничений отменили 17 рейсов
Шестнадцать самолетов ушли на запасные аэродромы, 17 вылетов были отменены из-за ограничений в аэропорту "Шереметьево", сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Шестнадцать самолетов ушли на запасные аэродромы, 17 вылетов были отменены из-за ограничений в аэропорту "Шереметьево", сообщили в воздушной гавани.
"К настоящему времени за период действия сигнала "ковер" с 14.30 до 21.00 мск... 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, 17 рейсов отменено", - говорится в сообщении.
Аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы. За период действия ограничений было принято 69 рейсов на прилет и был обеспечен вылет 64 рейсов.
Авиакомпании корректируют расписание полетов в связи с введенными ограничениями. Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию рейсов на вылет и прилет в связи с мероприятиями в целях обеспечения безопасности.
