https://ria.ru/20251209/sheremetevo-2060966529.html
В Шереметьево из-за ограничений отменили 17 рейсов
В Шереметьево из-за ограничений отменили 17 рейсов - РИА Новости, 09.12.2025
В Шереметьево из-за ограничений отменили 17 рейсов
Шестнадцать самолетов ушли на запасные аэродромы, 17 вылетов были отменены из-за ограничений в аэропорту "Шереметьево", сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T21:54:00+03:00
2025-12-09T21:54:00+03:00
2025-12-09T22:24:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/08/1553450826_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_9a6c761e8d69c8e0780afbf535995798.jpg
https://ria.ru/20251209/aviatsiya-2060901783.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/08/1553450826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bf2c406c8e5360dd224a50add552fde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево из-за ограничений отменили 17 рейсов
В Шереметьево отменили 17 вылетов, а 16 рейсов ушли на запасные аэродромы
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Шестнадцать самолетов ушли на запасные аэродромы, 17 вылетов были отменены из-за ограничений в аэропорту "Шереметьево", сообщили в воздушной гавани.
"К настоящему времени за период действия сигнала "ковер" с 14.30 до 21.00 мск... 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, 17 рейсов отменено", - говорится в сообщении.
Аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы. За период действия ограничений было принято 69 рейсов на прилет и был обеспечен вылет 64 рейсов.
Авиакомпании корректируют расписание полетов в связи с введенными ограничениями. Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию рейсов на вылет и прилет в связи с мероприятиями в целях обеспечения безопасности.