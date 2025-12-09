В Шереметьево из-за ограничений отменили 17 рейсов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Шестнадцать самолетов ушли на запасные аэродромы, 17 вылетов были отменены из-за ограничений в аэропорту "Шереметьево", сообщили в воздушной гавани.

"К настоящему времени за период действия сигнала "ковер" с 14.30 до 21.00 мск... 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, 17 рейсов отменено", - говорится в сообщении.

Аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы. За период действия ограничений было принято 69 рейсов на прилет и был обеспечен вылет 64 рейсов.