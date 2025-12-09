В Шереметьево отменили 16 рейсов из-за ограничений

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Действие временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" продолжается, 14 рейсов ушли на запасные аэродромы, 16 рейсов отменены, сообщили в аэропорту.

Отмечается, что авиакомпании корректируют расписание полетов в связи с введенными ограничениями. Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию рейсов на вылет и прилет в связи с мероприятиями в целях обеспечения безопасности.