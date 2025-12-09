https://ria.ru/20251209/sheremetevo-2060944615.html
В Шереметьево отменили 16 рейсов из-за ограничений
В Шереметьево отменили 16 рейсов из-за ограничений - РИА Новости, 09.12.2025
В Шереметьево отменили 16 рейсов из-за ограничений
Действие временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" продолжается, 14 рейсов ушли на запасные аэродромы, 16 рейсов отменены, сообщили в аэропорту. РИА Новости, 09.12.2025
