14:43 09.12.2025 (обновлено: 15:48 09.12.2025)
В Шереметьево ввели временные ограничения
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Шереметьево
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево временно ограничили вылеты и посадки, сообщила авиагавань.
"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением сигнала "Ковер", — говорится в релизе.

Пассажиров предупредили об увеличении времени ожидания при обслуживании рейсов и о возможных корректировках в расписании.
При этом ситуация в пассажирских терминалах спокойная, отметили в аэропорту.
План "Ковер" вводят в аэропортах из-за угрозы атак беспилотников. По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией России сбили 121 украинский дрон, а с 9:00 до 14:00 мск — еще 26.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В аэропорту Нальчика ввели временные ограничения
Вчера, 09:35
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
