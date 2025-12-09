В Шереметьево ввели временные ограничения

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево временно ограничили вылеты и посадки, сообщила авиагавань.
«
"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением сигнала "Ковер", — говорится в релизе.
Пассажиров предупредили об увеличении времени ожидания при обслуживании рейсов и о возможных корректировках в расписании.
При этом ситуация в пассажирских терминалах спокойная, отметили в аэропорту.
План "Ковер" вводят в аэропортах из-за угрозы атак беспилотников. По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией России сбили 121 украинский дрон, а с 9:00 до 14:00 мск — еще 26.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
В аэропорту Нальчика ввели временные ограничения
Вчера, 09:35