В Шереметьево ввели временные ограничения

"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением сигнала "Ковер", — говорится в релизе.

Пассажиров предупредили об увеличении времени ожидания при обслуживании рейсов и о возможных корректировках в расписании.