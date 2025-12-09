Рейтинг@Mail.ru
Платежный сервис Сбера "Вжух" заработал на Android - РИА Новости, 09.12.2025
10:19 09.12.2025
Платежный сервис Сбера "Вжух" заработал на Android
Платежный сервис Сбера "Вжух" заработал на Android
технологии, кирилл царев, сбербанк россии, сбер, visa, inc.
Технологии, Кирилл Царев, Сбербанк России, Сбер, Visa, Inc.
Платежный сервис Сбера "Вжух" заработал на Android

Сбер подключил к сервису "Вжух" смартфоны на Android

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сбербанк подключил к своему сервису бесконтактных платежей через Bluetooth "Вжух" смартфоны на операционной системе Android, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбербанк запустил сервис "Вжух" для iPhone в августе нынешнего года.
"Сбер" расширяет доступность бесконтактных платежей: сервис "Вжух", работающий на базе технологии Bluetooth Low Energy (BLE), стал доступен на любых смартфонах на Android для клиентов, не имеющих карту "Мир" и на устройствах без NFC модуля", - сказано в сообщении.
Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно обновить приложение "Сбербанк Онлайн" и предоставить разрешение приложению на использование Bluetooth - никаких дополнительных настроек не требуется. Для Android-устройств с NFC модулем по-прежнему доступен сервис SberPay NFC, который работает с картами "Мир", отметили в банке.
Сбербанк также подчеркнул ряд преимуществ сервиса "Вжух": он работает с любыми картами - не только "Мир", но и Visa, и Mastercard; полностью соответствует стандартам безопасности платёжной индустрии; позволяет оплачивать покупки даже при плохом соединении с интернетом или при его отсутствии; за покупки начисляются бонусы "Спасибо".
"Поддержка "Вжух" на Android поможет закрыть потребность в бесконтактных платежах для владельцев смартфонов без NFC-модуля. По нашим подсчетам это около 10 миллионов наших клиентов и нам важно дать им удобный клиентский опыт",- рассказал первый зампред Сбербанка Кирилл Царёв.
Топ-менеджер подчеркнул, что технология "Вжух" такжебудет удобна клиентам, которые хотят подключить к оплате смартфоном карты международных платежных систем.
"Вжух" открыт к реализации для всех банков и уже пользуется спросом: его запустил в своих приложениях Т-Банк и Альфа-банк. Интерес к подключению проявили уже более 40 банков, двое из них подключатся к сервису до конца этого года", - заключил Царев.
