Платежный сервис Сбера "Вжух" заработал на Android

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сбербанк подключил к своему сервису бесконтактных платежей через Bluetooth "Вжух" смартфоны на операционной системе Android, говорится в сообщении кредитной организации.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно обновить приложение "Сбербанк Онлайн" и предоставить разрешение приложению на использование Bluetooth - никаких дополнительных настроек не требуется. Для Android-устройств с NFC модулем по-прежнему доступен сервис SberPay NFC, который работает с картами "Мир", отметили в банке.