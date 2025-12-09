Платежный сервис Сбера "Вжух" заработал на Android

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сбербанк подключил к своему сервису бесконтактных платежей через Bluetooth "Вжух" смартфоны на операционной системе Android, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбербанк запустил сервис "Вжух" для iPhone в августе нынешнего года.
"Сбер" расширяет доступность бесконтактных платежей: сервис "Вжух", работающий на базе технологии Bluetooth Low Energy (BLE), стал доступен на любых смартфонах на Android для клиентов, не имеющих карту "Мир" и на устройствах без NFC модуля", - сказано в сообщении.
Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно обновить приложение "Сбербанк Онлайн" и предоставить разрешение приложению на использование Bluetooth - никаких дополнительных настроек не требуется. Для Android-устройств с NFC модулем по-прежнему доступен сервис SberPay NFC, который работает с картами "Мир", отметили в банке.
Сбербанк также подчеркнул ряд преимуществ сервиса "Вжух": он работает с любыми картами - не только "Мир", но и Visa, и Mastercard; полностью соответствует стандартам безопасности платёжной индустрии; позволяет оплачивать покупки даже при плохом соединении с интернетом или при его отсутствии; за покупки начисляются бонусы "Спасибо".
"Поддержка "Вжух" на Android поможет закрыть потребность в бесконтактных платежах для владельцев смартфонов без NFC-модуля. По нашим подсчетам это около 10 миллионов наших клиентов и нам важно дать им удобный клиентский опыт",- рассказал первый зампред Сбербанка Кирилл Царёв.
Топ-менеджер подчеркнул, что технология "Вжух" такжебудет удобна клиентам, которые хотят подключить к оплате смартфоном карты международных платежных систем.
"Вжух" открыт к реализации для всех банков и уже пользуется спросом: его запустил в своих приложениях Т-Банк и Альфа-банк. Интерес к подключению проявили уже более 40 банков, двое из них подключатся к сервису до конца этого года", - заключил Царев.