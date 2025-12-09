Рейтинг@Mail.ru
Захарова обвинила Лондон в преследовании жертв терроризма на примере Дугина
20:50 09.12.2025 (обновлено: 21:11 09.12.2025)
Захарова обвинила Лондон в преследовании жертв терроризма на примере Дугина
Захарова обвинила Лондон в преследовании жертв терроризма на примере Дугина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции Лондона против российского политолога Александра Дугина, заявила РИА Новости, что... РИА Новости, 09.12.2025
Захарова обвинила Лондон в преследовании жертв терроризма на примере Дугина

Захарова: раньше Лондон помогал террористам, теперь преследует их жертву Дугина

Александр Дугин . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции Лондона против российского политолога Александра Дугина, заявила РИА Новости, что Британия начала преследовать жертв террористов.
Ранее Лондон ввел санкции против Дугина и основанного им Центра геополитической экспертизы.
"Раньше они (британцы - прим.ред.) спонсировали и чествовали террористов. Теперь ещё начали преследовать жертв террористов", - сказала Захарова.
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке Эпштейна с Бэнноном
17 ноября, 14:10
17 ноября, 14:10
 
ЛондонВ миреРоссияМария ЗахароваАлександр Дугин
 
 
Заголовок открываемого материала