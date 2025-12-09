Западные СМИ сообщили о болезненном ответе россиян на санкции ЕС

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские бизнесмены, попавшие под санкции ЕС, подали иски против Евросоюза более чем на 50 миллиардов евро, сообщает Российские бизнесмены, попавшие под санкции ЕС, подали иски против Евросоюза более чем на 50 миллиардов евро, сообщает Le Soir со ссылкой на доклад Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC).

"Сумма, запрашиваемая различными истцами, ошеломляет: уже потребовано не менее 53 миллиардов евро. Это близко к сумме, потраченной на европейскую военную помощь, предоставленную Украине с 2022 года", — уточняется в публикации.

По данным издания, россияне все чаще обращаются к процедуре разрешения споров между инвесторами и государствами, известной как ISDS, которую применяют для защиты прав первых от экспроприаций и национализаций активов.

"Эта система включена в несколько инвестиционных соглашений между государствами, в частности в российско-бельгийское", — говорится в материале.

Отмечается, что сейчас идут разбирательства по 28 искам, поданным российскими предпринимателями из-за санкций. Из них в 24 делах задействован механизм ISDS. При этом только за 2025 год было открыто сразу 13.

Ранее глава Минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Брюссель все еще отказывается использовать замороженные российские активы для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит склонить себя в этом вопросе. Премьер-министр Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран Евросоюза.