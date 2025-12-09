Рейтинг@Mail.ru
17:02 09.12.2025 (обновлено: 18:29 09.12.2025)
Западные СМИ сообщили о болезненном ответе россиян на санкции ЕС
Западные СМИ сообщили о болезненном ответе россиян на санкции ЕС
Российские бизнесмены, попавшие под санкции ЕС, подали иски против Евросоюза более чем на 50 миллиардов евро, сообщает Le Soir со ссылкой на доклад Европейской... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:02:00+03:00
2025-12-09T18:29:00+03:00
в мире
украина
брюссель
россия
тео франкен
евросоюз
le soir
еврокомиссия
в мире, украина, брюссель, россия, тео франкен, евросоюз, le soir, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Россия, Тео Франкен, Евросоюз, Le Soir, Еврокомиссия
Западные СМИ сообщили о болезненном ответе россиян на санкции ЕС

ETJC: инвесторы из России подали иски к ЕС на €53 млрд из-за ареста активов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские бизнесмены, попавшие под санкции ЕС, подали иски против Евросоюза более чем на 50 миллиардов евро, сообщает Le Soir со ссылкой на доклад Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC).
"Сумма, запрашиваемая различными истцами, ошеломляет: уже потребовано не менее 53 миллиардов евро. Это близко к сумме, потраченной на европейскую военную помощь, предоставленную Украине с 2022 года", — уточняется в публикации.
Флаги Италии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Италии оценили предложения ЕС по замороженным российским активам
Вчера, 15:39
По данным издания, россияне все чаще обращаются к процедуре разрешения споров между инвесторами и государствами, известной как ISDS, которую применяют для защиты прав первых от экспроприаций и национализаций активов.
"Эта система включена в несколько инвестиционных соглашений между государствами, в частности в российско-бельгийское", — говорится в материале.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Япония опровергла сообщения об отказе использовать российские активы
Вчера, 14:43
Отмечается, что сейчас идут разбирательства по 28 искам, поданным российскими предпринимателями из-за санкций. Из них в 24 делах задействован механизм ISDS. При этом только за 2025 год было открыто сразу 13.
Ранее глава Минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Брюссель все еще отказывается использовать замороженные российские активы для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит склонить себя в этом вопросе. Премьер-министр Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран Евросоюза.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия европейских государств на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждаются суммы от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД России уже заявляли, что идеи ЕС о выплате репараций украинской стороне оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством активов России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Фон дер Ляйен закатила истерику после визита Зеленского в Лондон
8 декабря, 21:57
 
В миреУкраинаБрюссельРоссияТео ФранкенЕвросоюзLe SoirЕврокомиссия
 
 
Заголовок открываемого материала