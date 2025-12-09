Рейтинг@Mail.ru
Рыженков раскритиковал заявления о якобы планах России напасть на ЕС
14:00 09.12.2025 (обновлено: 14:11 09.12.2025)
Рыженков раскритиковал заявления о якобы планах России напасть на ЕС
Рыженков раскритиковал заявления о якобы планах России напасть на ЕС
в мире
россия
белоруссия
украина
максим рыженков
александр лукашенко
евросоюз
нато
россия
белоруссия
украина
Рыженков раскритиковал заявления о якобы планах России напасть на ЕС

Рыженков назвал идею о якобы нападении РФ и Белоруссии на ЕС преступной

МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Преступно думать, что Россия и Белоруссия намерены напасть на страны Евросоюза, но многие из соседей Белоруссии полагают именно так, заявил глава белорусской дипломатии Максим Рыженков.
На заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД республики Рыженков сообщил, что выступит докладчиком на Совете национальной безопасности Белоруссии, который проводит во вторник президент Александр Лукашенко и который посвящен "оголтелой милитаризации ЕС".
"Даже если принять внимание, что есть военные действия между Украиной и Россией, - все видят, как долго они идут, с определенной динамикой, но без явного движения, думать, что Россия, как и Беларусь, собираются... напасть на страны Европейского союза, идти до Берлина, до Парижа… это не просто наивно, но и преступно. Но, к сожалению, многие из наших соседей полагают именно так", - заявил министр.
По его словам, в России и Белоруссии преобладают мирные идеи, которые и стали причиной конфликта с Украиной, но на Западе призывают быть готовыми к войне. "Вовсю слышатся голоса о необходимой готовности Европейского союза и НАТО к прямому столкновению с Россией к 2030 году. О серьезном увеличении финансирования уже заявил ряд стран. В 2030 году до 5% ВВП планируют довести расходы на оборону", - сказал Рыженков.
По его словам, кому-то 5% могут показаться небольшими, но для тех стран, которые не дошли до уровня развитых стран Евросоюза, это "драматичные цифры". "Вот на это идут. Не знаю почему, наверное, хотят за счет России, Белоруссии решить свои экономические вопрос. Мы должны быть к этому готовы. Поэтому президент и созывает сегодня Совет национальной безопасности, чтобы обсудить текущую ситуацию", – сказал глава белорусского МИД.
