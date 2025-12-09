Рейтинг@Mail.ru
Рубио призвал к прекращению огня между Таиландом и Камбоджей
17:41 09.12.2025 (обновлено: 17:47 09.12.2025)
Рубио призвал к прекращению огня между Таиландом и Камбоджей
США обеспокоены эскалацией на границе Таиланда и Камбоджи, призывают к немедленному прекращению огня, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 09.12.2025
в мире, таиланд, камбоджа, сша, марко рубио, f-16
В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Марко Рубио, F-16
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США обеспокоены эскалацией на границе Таиланда и Камбоджи, призывают к немедленному прекращению огня, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"США обеспокоены продолжающимися боями и жертвами вдоль границы Камбоджи и Таиланда. Обе стороны должны немедленно прекратить огонь, обеспечить защиту гражданского населения и вернуться к мерам по деэскалации конфликта, изложенным в Куала-Лумпурских мирных соглашениях", - написал Рубио в соцсети Х.
Беженцы в провинции Прэахвихеа, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Камбодже заявили, что Таиланд продолжает обстрел жилых районов
Вчера, 10:10
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается во вторник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. По последним данным, из-за атак тайских военных на приграничные провинции Камбоджи более 54,5 тысяч человек покинули свои дома, в Таиланде в общей сложности 400 тысяч жителей были эвакуированы, из них 125 тысяч находятся во временных пунктах размещения в приграничных провинциях.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
ВВС Таиланда сбросили бомбы в Камбодже - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Премьер-министр Таиланда выступил против прекращения огня с Камбоджей
Вчера, 16:49
Восьмого декабря новостной портал Khaosod вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Королевства Камбоджа призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Столица Камбоджи город Пномпень - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Камбодже призвали не распространять информацию о ВС в сети
Вчера, 07:18
 
В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Марко Рубио, F-16
 
 
