Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка "Хабаровск" будет ключевой проблемой ближайших лет для ВМФ Великобритании, сообщает Financial Times

"Хабаровск" способен проникать в мировые океаны, оставаясь практически незамеченным, что представляет серьезную угрозу <…>. Это главный вызов будущего для Королевских ВМС", — говорится в материале.

По данным издания, спуск этой подлодки на воду вызвал ажиотаж в оборонных кругах.

"Новые водометные двигатели, композитное покрытие корпуса и усовершенствованные насосы охлаждающей жидкости реактора за последние десятилетия резко снизили акустическую заметность российских атомных подводных лодок до такой степени, что они стали практически неслышны", — сообщается в публикации.





О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" российский президент

В октябре 2025 года глава государства объявил о проведении его испытаний.



В начале ноября в Северодвинске состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск", которую специально спроектировали и построили для ядерного подводного комплекса "Посейдон".О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" российский президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие дроны могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.В октябре 2025 года глава государства объявил о проведении его испытаний.Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО , но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.