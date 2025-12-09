Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, чем Россия напугала британцев
17:37 09.12.2025
СМИ рассказали, чем Россия напугала британцев
СМИ рассказали, чем Россия напугала британцев - РИА Новости, 09.12.2025
СМИ рассказали, чем Россия напугала британцев
Российская атомная подводная лодка "Хабаровск" будет ключевой проблемой ближайших лет для ВМФ Великобритании, сообщает Financial Times.
СМИ рассказали, чем Россия напугала британцев

FT: подлодки "Хабаровск" станут главным вызовом для британских ВМС

Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка "Хабаровск" будет ключевой проблемой ближайших лет для ВМФ Великобритании, сообщает Financial Times.
"Хабаровск" способен проникать в мировые океаны, оставаясь практически незамеченным, что представляет серьезную угрозу <…>. Это главный вызов будущего для Королевских ВМС", — говорится в материале.
По данным издания, спуск этой подлодки на воду вызвал ажиотаж в оборонных кругах.
"Новые водометные двигатели, композитное покрытие корпуса и усовершенствованные насосы охлаждающей жидкости реактора за последние десятилетия резко снизили акустическую заметность российских атомных подводных лодок до такой степени, что они стали практически неслышны", — сообщается в публикации.
В начале ноября в Северодвинске состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск", которую специально спроектировали и построили для ядерного подводного комплекса "Посейдон".

О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" российский президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие дроны могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
В октябре 2025 года глава государства объявил о проведении его испытаний.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В мире, Великобритания, Владимир Путин, НАТО, Северодвинск, Россия
 
 
