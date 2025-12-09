https://ria.ru/20251209/rossiya-2060866568.html
Россия выступает за принцип неделимой безопасности, заявили в МИД
Россия выступает за принцип неделимой безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 09.12.2025
Россия выступает за принцип неделимой безопасности, заявили в МИД
Россия выступает за принцип неделимой и равной безопасности, но пока непонятно, как обеспечить такую безопасность на взаимной основе с конкретными государствами РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:20:00+03:00
2025-12-09T16:20:00+03:00
2025-12-09T16:20:00+03:00
Россия выступает за принцип неделимой безопасности, заявили в МИД
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия выступает за принцип неделимой и равной безопасности, но пока непонятно, как обеспечить такую безопасность на взаимной основе с конкретными государствами НАТО, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов, курирующий вопросы евразийской безопасности и взаимодействия подсанкционных стран.
"Мы (РФ
- ред.) придерживаемся принципа равной и неделимой безопасности на взаимной основе. Но пока в этих условиях мы не видим, как обеспечить равную и неделимую безопасность на взаимной основе с конкретными государствами НАТО
. Но мы никогда не уходили (от контактов - ред.) и готовы к контактам, если будет нормальный, конструктивный подход с противной стороны", - сказал Трофимов
, отвечая на вопрос РИА Новости на полях конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что члены НАТО создают дополнительные серьезные риски и не идут на конструктивный контакт, а также придерживаются конфронтационной линии.
"Некоторые европейцы в своих высказываниях не скрывают, что европейскую безопасность они видят НАТО-центричной. То есть мало того, что это враждебный для России блок, он еще и имеет очевидный пригляд из-за океана, потому что в НАТО и США
состоят, да и Канада
тоже. То есть они по-прежнему говорят о том, что европейская безопасность должна быть в евроатлантической с участием США еще и без России и против России", - подчеркнул посол МИД РФ.
По его словам, вопрос о создании новой европейской безопасности не имеет практического смысла для России в таких условиях, а акцент в этом вопросе находится уже в плоскости евразийской безопасности.
"Мы сейчас по совокупности причин… говорим уже о евразийской безопасности. Видим возможности и для подключения европейских стран. Это все-таки тоже Евразия
, западная Евразия", - уточнил он.