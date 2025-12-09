Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за принцип неделимой безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 09.12.2025
16:20 09.12.2025
Россия выступает за принцип неделимой безопасности, заявили в МИД
Россия выступает за принцип неделимой и равной безопасности, но пока непонятно, как обеспечить такую безопасность на взаимной основе с конкретными государствами РИА Новости, 09.12.2025
в мире, россия, сша, канада, александр трофимов, нато
В мире, Россия, США, Канада, Александр Трофимов, НАТО
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия выступает за принцип неделимой и равной безопасности, но пока непонятно, как обеспечить такую безопасность на взаимной основе с конкретными государствами НАТО, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов, курирующий вопросы евразийской безопасности и взаимодействия подсанкционных стран.
"Мы (РФ - ред.) придерживаемся принципа равной и неделимой безопасности на взаимной основе. Но пока в этих условиях мы не видим, как обеспечить равную и неделимую безопасность на взаимной основе с конкретными государствами НАТО. Но мы никогда не уходили (от контактов - ред.) и готовы к контактам, если будет нормальный, конструктивный подход с противной стороны", - сказал Трофимов, отвечая на вопрос РИА Новости на полях конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что члены НАТО создают дополнительные серьезные риски и не идут на конструктивный контакт, а также придерживаются конфронтационной линии.
"Некоторые европейцы в своих высказываниях не скрывают, что европейскую безопасность они видят НАТО-центричной. То есть мало того, что это враждебный для России блок, он еще и имеет очевидный пригляд из-за океана, потому что в НАТО и США состоят, да и Канада тоже. То есть они по-прежнему говорят о том, что европейская безопасность должна быть в евроатлантической с участием США еще и без России и против России", - подчеркнул посол МИД РФ.
По его словам, вопрос о создании новой европейской безопасности не имеет практического смысла для России в таких условиях, а акцент в этом вопросе находится уже в плоскости евразийской безопасности.
"Мы сейчас по совокупности причин… говорим уже о евразийской безопасности. Видим возможности и для подключения европейских стран. Это все-таки тоже Евразия, западная Евразия", - уточнил он.
