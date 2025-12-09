Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили предприятия ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 09.12.2025 (обновлено: 12:45 09.12.2025)
ВС России поразили предприятия ВПК Украины
Вооруженные силы РФ поразили военное предприятие Украины, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цех сборки и места хранения...
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили военное предприятие Украины, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цех сборки и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах", - говорится в сообщении ведомства.
