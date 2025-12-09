Сийярто: Орбан намерен сделать сотрудничество с Россией беспрепятственным

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен сделать беспрепятственным энергетическое сотрудничество с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Сийярто сообщил во вторник утром о том, что большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество в период после санкций.