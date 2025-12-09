Рейтинг@Mail.ru
Сийярто: Орбан намерен сделать сотрудничество с Россией беспрепятственным - РИА Новости, 09.12.2025
11:35 09.12.2025 (обновлено: 12:09 09.12.2025)
Сийярто: Орбан намерен сделать сотрудничество с Россией беспрепятственным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен сделать беспрепятственным энергетическое сотрудничество с Россией, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 9 декабря 2025
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 9 декабря 2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен сделать беспрепятственным энергетическое сотрудничество с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"Наш премьер-министр как в Вашингтоне, так и здесь, подтвердил то, что наша цель - сделать беспрепятственными энергетические отношения с Россией", - сказал он в начале заседания российско-венгерской межправкомиссии в Москве.
Надежное оснащение Венгрии энергоисточниками очень важно для Будапешта, отметил Сийярто. Это вопрос не политический, а вопрос выживания, подчеркнул министр.
Сийярто сообщил во вторник утром о том, что большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество в период после санкций.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявлял ранее в интервью РИА Новости, что следующее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии запланировано на 9 декабря в Москве и будет посвящено сферам, не затронутым санкциями.
