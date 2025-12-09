В России выросло число граждан от 19 лет, страдающих ожирением

"Увеличилось потребление гражданами белков при снижении потребления углеводов, в то же время из-за сохраняющейся привычки к нерациональному питанию и недостаточной физической активности к 2024 году выросло до 25,5 процента число граждан в возрасте 19 лет и старше, страдающих ожирением", - говорится в документе.