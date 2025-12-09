https://ria.ru/20251209/rossiya-2060706269.html
В России выросло число граждан от 19 лет, страдающих ожирением
В России выросло число граждан от 19 лет, страдающих ожирением - РИА Новости, 09.12.2025
В России выросло число граждан от 19 лет, страдающих ожирением
Число граждан от 19 лет, страдающих ожирением, в России выросло до 25,5% к 2024 году, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:19:00+03:00
2025-12-09T03:19:00+03:00
2025-12-09T03:19:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949206057_0:0:2593:1458_1920x0_80_0_0_0e4af5edd370813814686fcad9389418.jpg
https://ria.ru/20251209/biotekhnologii-2060706135.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949206057_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_785cba7bdc5b3b24ad838b68b8a5e782.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России выросло число граждан от 19 лет, страдающих ожирением
В России число граждан от 19 лет, страдающих ожирением, выросло до 25,5%