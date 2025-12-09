Бастрыкин выступил с предупреждением к чиновникам

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Попытки чиновников скрывать незаконные доходы бессмысленны, написал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в статье для РБК.
"Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств", — говорится в материале.
По его словам, Следственный комитет ведет активную разъяснительную работу, а его представители в текущем году почти в два раза чаще, чем в прошлом выезжали в трудовые коллективы, чтобы на конкретных примерах рассказывать чиновникам о последствиях коррупционной деятельности.
Также Бастрыкин сообщил, что коррупционеры после начала уголовного преследования добровольно передали имущества и ценностей на 4,7 миллиарда рублей.
