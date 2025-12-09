Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин выступил с предупреждением к чиновникам - РИА Новости, 09.12.2025
00:20 09.12.2025 (обновлено: 00:22 09.12.2025)
Бастрыкин выступил с предупреждением к чиновникам
Попытки чиновников скрывать незаконные доходы бессмысленны, написал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в статье для РБК. РИА Новости, 09.12.2025
Бастрыкин выступил с предупреждением к чиновникам

Бастрыкин назвал бессмысленными попытки чиновников прятать наворованное

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Попытки чиновников скрывать незаконные доходы бессмысленны, написал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в статье для РБК.
"Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств", — говорится в материале.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Бастрыкин попросил разрешить возбудить дела против шести судей
19 ноября, 18:56
По его словам, Следственный комитет ведет активную разъяснительную работу, а его представители в текущем году почти в два раза чаще, чем в прошлом выезжали в трудовые коллективы, чтобы на конкретных примерах рассказывать чиновникам о последствиях коррупционной деятельности.
Также Бастрыкин сообщил, что коррупционеры после начала уголовного преследования добровольно передали имущества и ценностей на 4,7 миллиарда рублей.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Бастрыкин поздравил Симоньян с 20-летием телеканала RT
17 октября, 12:57
 
