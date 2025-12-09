Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда была надежным партнером Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
21:24 09.12.2025
Россия всегда была надежным партнером Венгрии, заявил Сийярто
Россия всегда была надежным партнером Венгрии, заявил Сийярто
Россия всегда была надежным партнером Венгрии, заявил Сийярто

Сийярто: РФ всегда была надежным партнером Венгрии и никогда не обманывала

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия всегда была надежным партнером и поставщиком энергоносителей для Венгрии и никогда не обманывала, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Россия всегда уважала подписанные нами контракты. Россия всегда были надёжна в вопросах поставок энергии. Они никогда нас не обманывали. Когда нам требовалось больше, они всегда поставляли больше. Когда мы хотели пересмотреть цену, её пересматривали. Так что я не могу сказать ни одного плохого слова", - сказал Сийярто в интервью телеканалу RT.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки энергоносителей
6 июня, 21:35
По его словам, трудно будет объяснить венгерскому избирателю, почему власти поменяли надежного и выгодного поставщика на менее надежного и выгодного.
"Если вы не принимаете реальность во внимание, вы совершаете серьёзные, серьёзные ошибки. Вот почему сейчас мы собираемся подать иск в Европейский суд, чтобы аннулировать так называемый пакет мер REPowerEU, который представляет собой решение Европейского союза запретить импорт российской нефти и газа", - сообщил Сийярто.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В МИД Венгрии заявили, что стране выгодно сотрудничество с Россией
27 июля, 09:07
 
В миреРоссияВенгрияСШАПетер СийяртоВиктор ОрбанДональд ТрампЕвропейский судЕвросоюзМВФ
 
 
