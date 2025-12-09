Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 38 украинских дронов над российскими регионами - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 09.12.2025
ПВО уничтожила 38 украинских дронов над российскими регионами
ПВО уничтожила 38 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО 14.00 мск до 20.00 мск 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
москва
россия
брянская область
москва
безопасность, россия, брянская область, москва
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Москва
ПВО уничтожила 38 украинских дронов над российскими регионами

Силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников над пятью регионами России

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Средства ПВО 14.00 мск до 20.00 мск 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Девятого декабря текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 – над территорией Брянской области, семь – над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевших на Москву, шесть – над территорией Калужской области, два – над территорией Белгородской области, два – над территорией Тульской области", - говорится в сообщении МО.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Система ПВО делает все возможное для защиты Москвы, заявил Собянин
3 декабря, 18:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьМосква
 
 
