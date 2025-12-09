https://ria.ru/20251209/rossija-2060960732.html
ПВО уничтожила 38 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО 14.00 мск до 20.00 мск 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2025
россия
