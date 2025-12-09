Рейтинг@Mail.ru
Россия в любом случае добьется целей СВО, заявил Небензя - РИА Новости, 09.12.2025
19:56 09.12.2025
Россия в любом случае добьется целей СВО, заявил Небензя
РФ в любом случае добьется целей СВО, предпочитает сделать это дипломатией, но из-за действий "европейских ястребов" не видит для этого серьезных предпосылок,... РИА Новости, 09.12.2025
россия, василий небензя, оон
Россия, Василий Небензя, ООН
Россия в любом случае добьется целей СВО, заявил Небензя

Небензя: Россия в любом случае добьется целей СВО

Василий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 9 дек – РИА Новости. РФ в любом случае добьется целей СВО, предпочитает сделать это дипломатией, но из-за действий "европейских ястребов" не видит для этого серьезных предпосылок, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Думаю, сегодня ни у кого уже нет сомнений в том, что Россия добьется цели СВО в любом случае. Вопрос лишь в том, произойдет ли это военным или дипломатическим путем. Вновь подтверждаем, что мы предпочитаем второй, однако из-за подрывных действий европейских ястребов по-прежнему не видим для этого серьезных предпосылок", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Боевая работа на Красноармейском направлении в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Армия разваливается": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
8 декабря, 02:08
 
Россия Василий Небензя ООН
 
 
