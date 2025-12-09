Россия в любом случае добьется целей СВО, заявил Небензя

ООН, 9 дек – РИА Новости. РФ в любом случае добьется целей СВО, предпочитает сделать это дипломатией, но из-за действий "европейских ястребов" не видит для этого серьезных предпосылок, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.