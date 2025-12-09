Россия и Венгрия сотрудничают в ключевых секторах экономики, заявил Сийярто

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Россия и Венгрия сотрудничают в ключевых секторах экономики, оба государства извлекают выгоду из этого партнерства, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.