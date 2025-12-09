https://ria.ru/20251209/rossija-2060812492.html
Россия и Венгрия сотрудничают в ключевых секторах экономики, заявил Сийярто
Россия и Венгрия сотрудничают в ключевых секторах экономики, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.12.2025
Россия и Венгрия сотрудничают в ключевых секторах экономики, заявил Сийярто
Россия и Венгрия сотрудничают в ключевых секторах экономики, оба государства извлекают выгоду из этого партнерства, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:52:00+03:00
2025-12-09T13:52:00+03:00
2025-12-09T13:52:00+03:00
экономика
венгрия
россия
москва
петер сийярто
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20251209/vengrija-2060801036.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, россия, москва, петер сийярто, мирный план сша по украине
Экономика, Венгрия, Россия, Москва, Петер Сийярто, Мирный план США по Украине
Россия и Венгрия сотрудничают в ключевых секторах экономики, заявил Сийярто
Сийярто: сотрудничество в ключевых секторах экономики выгодно России и Венгрии