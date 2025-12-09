Рейтинг@Mail.ru
В России перекрыли 29 каналов незаконного оборота оружия - РИА Новости, 09.12.2025
13:09 09.12.2025
В России перекрыли 29 каналов незаконного оборота оружия
В России перекрыли 29 каналов незаконного оборота оружия
Силовые структуры России перекрыли в этом году 29 каналов незаконного оборота оружия, пресекли деятельность 87 организованных преступных групп, ликвидировали... РИА Новости, 09.12.2025
россия, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Москва, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России перекрыли 29 каналов незаконного оборота оружия

НАК: в 2025 году перекрыли 29 каналов незаконного оборота оружия

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Силовые структуры России перекрыли в этом году 29 каналов незаконного оборота оружия, пресекли деятельность 87 организованных преступных групп, ликвидировали 113 подпольных мастерских, сообщил во вторник Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2025 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
"Перекрыто 29 каналов незаконного оборота оружия, в том числе из зоны СВО. Ликвидировано 113 подпольных мастерских по его модернизации и переделке. Вскрыта и пресечена деятельность 87 организованных преступных групп, причастных к контрабанде средств поражения", - говорится в сообщении НАК.
В России с начала 2025 года предотвратили 273 теракта
