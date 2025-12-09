В России перекрыли 29 каналов незаконного оборота оружия

"Перекрыто 29 каналов незаконного оборота оружия, в том числе из зоны СВО. Ликвидировано 113 подпольных мастерских по его модернизации и переделке. Вскрыта и пресечена деятельность 87 организованных преступных групп, причастных к контрабанде средств поражения", - говорится в сообщении НАК.