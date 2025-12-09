https://ria.ru/20251209/rossija-2060798937.html
В России перекрыли 29 каналов незаконного оборота оружия
Силовые структуры России перекрыли в этом году 29 каналов незаконного оборота оружия, пресекли деятельность 87 организованных преступных групп, ликвидировали... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:09:00+03:00
россия
москва
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
москва
россия, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
НАК: в 2025 году перекрыли 29 каналов незаконного оборота оружия