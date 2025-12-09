Рейтинг@Mail.ru
НАК назвал число заблокированных счетов лиц, финансировавших терроризм
12:21 09.12.2025
НАК назвал число заблокированных счетов лиц, финансировавших терроризм
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заблокированы счета свыше 5500 лиц, причастных к финансированию терроризма, на сумму свыше 490 миллионов рублей, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
"При организующей роли Росфинмониторинга пресечены финансовые операции и заморожены счета более пяти с половиной тысяч лиц, причастных к террористическим преступлениям, на общую сумму 490 миллионов рублей", - говорится в сообщении НАК.
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Число физлиц в списке террористов за полгода выросло на 20 процентов
9 августа, 06:56
 
Национальный антитеррористический комитет РФ
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала