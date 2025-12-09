https://ria.ru/20251209/rossija-2060783002.html
НАК назвал число заблокированных счетов лиц, финансировавших терроризм
Заблокированы счета свыше 5500 лиц, причастных к финансированию терроризма, на сумму свыше 490 миллионов рублей, сообщили в Национальном антитеррористическом... РИА Новости, 09.12.2025
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
Новости
Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
НАК назвал число заблокированных счетов лиц, финансировавших терроризм
