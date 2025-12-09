Рейтинг@Mail.ru
В России выявили более 19 тысяч коррупционных преступлений - РИА Новости, 09.12.2025
11:12 09.12.2025
В России выявили более 19 тысяч коррупционных преступлений
В России выявили более 19 тысяч коррупционных преступлений - РИА Новости, 09.12.2025
В России выявили более 19 тысяч коррупционных преступлений
Более 19 тысяч преступлений коррупционной направленности и около 9 тысяч лиц, совершивших подобные преступления, выявлено в России за 10 месяцев 2025 года,... РИА Новости, 09.12.2025
россия
россия
россия
Россия
В России выявили более 19 тысяч коррупционных преступлений

МВД выявило более 19 тысяч коррупционных преступлений за 10 месяцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 19 тысяч преступлений коррупционной направленности и около 9 тысяч лиц, совершивших подобные преступления, выявлено в России за 10 месяцев 2025 года, сообщили в МВД РФ.
В ведомстве напомнили, что 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Приставы за год изъяли у коррупционеров более 1,3 миллиарда ценных бумаг
5 ноября, 05:40
"За 10 месяцев 2025 года Службой ЭБиПК МВД России выявлено более 19 тысяч преступлений коррупционной направленности и около 9 тысяч лиц, совершивших подобные преступления", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве отметили, что размер материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам составил более 19 миллиардов рублей, добровольно погашено, изъято имущества, денег и ценностей на сумму более 31 миллиарда рублей.
Правоохранители добавили, что особое внимание уделяется борьбе с преступлениями, совершенными в крупном и особо крупном размере, а также организованными группами и высокопоставленными чиновниками, кроме того, реализуются мероприятия, направленные на возмещение ущерба от коррупционных преступлений.
Как уточнили в МВД РФ, приоритетным направлением борьбы с коррупцией является пресечение наиболее опасных коррупционных проявлений – фактов взяточничества.
"В настоящее время подразделениями МВД России продолжается проведение мероприятий по борьбе с преступлениями коррупционной направленности", - заключили в ведомстве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Россия борется с коррупцией без компанейщины, заявил Песков
3 декабря, 12:46
 
Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
