В России выявили более 19 тысяч коррупционных преступлений

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 19 тысяч преступлений коррупционной направленности и около 9 тысяч лиц, совершивших подобные преступления, выявлено в России за 10 месяцев 2025 года, Более 19 тысяч преступлений коррупционной направленности и около 9 тысяч лиц, совершивших подобные преступления, выявлено в России за 10 месяцев 2025 года, сообщили в МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

"За 10 месяцев 2025 года Службой ЭБиПК МВД России выявлено более 19 тысяч преступлений коррупционной направленности и около 9 тысяч лиц, совершивших подобные преступления", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве отметили, что размер материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам составил более 19 миллиардов рублей, добровольно погашено, изъято имущества, денег и ценностей на сумму более 31 миллиарда рублей.

Правоохранители добавили, что особое внимание уделяется борьбе с преступлениями, совершенными в крупном и особо крупном размере, а также организованными группами и высокопоставленными чиновниками, кроме того, реализуются мероприятия, направленные на возмещение ущерба от коррупционных преступлений.

Как уточнили в МВД РФ, приоритетным направлением борьбы с коррупцией является пресечение наиболее опасных коррупционных проявлений – фактов взяточничества.