https://ria.ru/20251209/rossija-2060760675.html
В России выявили более 19 тысяч коррупционных преступлений
В России выявили более 19 тысяч коррупционных преступлений - РИА Новости, 09.12.2025
В России выявили более 19 тысяч коррупционных преступлений
Более 19 тысяч преступлений коррупционной направленности и около 9 тысяч лиц, совершивших подобные преступления, выявлено в России за 10 месяцев 2025 года,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:12:00+03:00
2025-12-09T11:12:00+03:00
2025-12-09T11:12:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251105/pristavy-2052879158.html
https://ria.ru/20251203/rossija-2059483766.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
В России выявили более 19 тысяч коррупционных преступлений
МВД выявило более 19 тысяч коррупционных преступлений за 10 месяцев
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Более 19 тысяч преступлений коррупционной направленности и около 9 тысяч лиц, совершивших подобные преступления, выявлено в России за 10 месяцев 2025 года, сообщили
в МВД РФ.
В ведомстве напомнили, что 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
"За 10 месяцев 2025 года Службой ЭБиПК МВД России выявлено более 19 тысяч преступлений коррупционной направленности и около 9 тысяч лиц, совершивших подобные преступления", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве отметили, что размер материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам составил более 19 миллиардов рублей, добровольно погашено, изъято имущества, денег и ценностей на сумму более 31 миллиарда рублей.
Правоохранители добавили, что особое внимание уделяется борьбе с преступлениями, совершенными в крупном и особо крупном размере, а также организованными группами и высокопоставленными чиновниками, кроме того, реализуются мероприятия, направленные на возмещение ущерба от коррупционных преступлений.
Как уточнили в МВД РФ, приоритетным направлением борьбы с коррупцией является пресечение наиболее опасных коррупционных проявлений – фактов взяточничества.
"В настоящее время подразделениями МВД России продолжается проведение мероприятий по борьбе с преступлениями коррупционной направленности", - заключили в ведомстве.