Рейтинг@Mail.ru
"Росатом": открываются перспективы внедрения ИИ в проекты техсуверенитета - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
19:02 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/rosatom-2060923608.html
"Росатом": открываются перспективы внедрения ИИ в проекты техсуверенитета
"Росатом": открываются перспективы внедрения ИИ в проекты техсуверенитета - РИА Новости, 09.12.2025
"Росатом": открываются перспективы внедрения ИИ в проекты техсуверенитета
В России открываются значительные перспективы для внедрения ИИ — особенно в проектах технологического суверенитета, сообщил директор по информационным и... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:02:00+03:00
2025-12-09T19:02:00+03:00
технологии
россия
андрей лавров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060922523_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_094f25876f60d0cb6b00b438e00c5df9.jpg
https://ria.ru/20251205/likhachev-2060105990.html
https://ria.ru/20251205/rosatom-2060104885.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060922523_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_57a10183dc55da69067005b4f54543f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, андрей лавров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
Технологии, Россия, Андрей Лавров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Наука
"Росатом": открываются перспективы внедрения ИИ в проекты техсуверенитета

В "Росатоме" сообщили о перспективах внедрения ИИ в проекты техсуверенитета

© Фото предоставлено пресс-службой "Росатома""Росатом": открываются перспективы внедрения ИИ в проекты техсуверенитета
Росатом: открываются перспективы внедрения ИИ в проекты техсуверенитета - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Росатома"
"Росатом": открываются перспективы внедрения ИИ в проекты техсуверенитета
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В России открываются значительные перспективы для внедрения ИИ — особенно в проектах технологического суверенитета, сообщил директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов.
Это заявление прозвучало в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" в рамках третьей научно-практической сессии "Новые бизнесы госкорпорации "Росатом": на пути к технологическому суверенитету". Модератором встречи выступил директор по персоналу и организационному развитию АО "РуКИТ" Павел Козлов.
Стенд компании Росатом - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Росатом" будет развивать сотрудничество с Индией по АЭС малой мощности
5 декабря, 15:34
Абакумов в ходе выступления отметил, что сегодня ведущие технологические компании по всему миру активно развивают проекты, раскрывающие взаимосвязанную роль искусственного интеллекта и атомной энергетики. Эта тенденция воплощается в концепции "атом для ИИ" и "ИИ для атома", которая определяет новые направления сотрудничества двух высокотехнологичных сфер.
"У нас открываются значительные перспективы для внедрения ИИ — особенно в проектах технологического суверенитета. Однако ряд важных вопросов пока остается без ответа: как сертифицировать соответствующую инфраструктуру, как оценить воздействие ИИ на существующую экосистему, какова будет позиция регуляторов в сфере информационной безопасности", - отметил Абакумов, слова которого привели в пресс-службе госкорпорации.
Он добавил, что также серьезным вызовом становится применение ИИ в системах высокой ответственности, но одновременно он открывает новые возможности — например, в инженерном деле, где языковые модели могут упростить работу с документацией и оптимизировать проектирование.
"Ключевое значение приобретает кооперация науки, промышленности и регуляторов для выработки единых правил работы с ИИ", - подчеркнул директор.
Организаторами мероприятия выступили департамент поддержки новых бизнесов и блок цифровизации и ИТ госкорпорации "Росатом" совместно с НИЯУ МИФИ.
Участники дискуссии сосредоточились на трех стратегических блоках. Эксперты обсудили вызовы, стоящие перед новыми направлениями бизнеса в контексте достижений национальных целей развития до 2030 года, и определили ключевые технологии, необходимые для технологического лидерства страны. Особое внимание было уделено кадровому вопросу – спикеры сформулировали требования к современному инженеру, отметив важность формирования у специалистов не только технических, но и экономических компетенций.
Также в рамках сессии состоялись выступления руководителей технологических компаний, которые представили свое видение импортозамещения программного обеспечения и аппаратных платформ.
Генеральный директор АО "Гринатом" Андрей Лавров в рамках панельной дискуссии прокомментировал роль новых бизнесов в стратегии компании:
"Гринатом" системно подходит к поддержке развивающихся бизнес-направлений "Росатома", выполняя двойную роль: для унификации ИТ-ландшафта и централизации процессов мы интегрируем в новые компании отраслевые цифровые решения и сервисы, при этом аккумулируем и перенимаем их передовые практики для ускорения цифровой трансформации всей отрасли. На текущий момент такой прагматичный подход позволяет обеспечивать рост эффективности и напрямую решает задачу по укреплению технологического суверенитета", отметил Лавров.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Росатом" готов привлечь Индию в проекты атомной энергетики IV поколения
5 декабря, 15:30
 
НаукаТехнологииРоссияАндрей ЛавровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала