"Росатом": открываются перспективы внедрения ИИ в проекты техсуверенитета

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В России открываются значительные перспективы для внедрения ИИ — особенно в проектах технологического суверенитета, сообщил директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов.

Это заявление прозвучало в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" в рамках третьей научно-практической сессии "Новые бизнесы госкорпорации "Росатом": на пути к технологическому суверенитету". Модератором встречи выступил директор по персоналу и организационному развитию АО "РуКИТ" Павел Козлов.

Абакумов в ходе выступления отметил, что сегодня ведущие технологические компании по всему миру активно развивают проекты, раскрывающие взаимосвязанную роль искусственного интеллекта и атомной энергетики. Эта тенденция воплощается в концепции "атом для ИИ" и "ИИ для атома", которая определяет новые направления сотрудничества двух высокотехнологичных сфер.

"У нас открываются значительные перспективы для внедрения ИИ — особенно в проектах технологического суверенитета. Однако ряд важных вопросов пока остается без ответа: как сертифицировать соответствующую инфраструктуру, как оценить воздействие ИИ на существующую экосистему, какова будет позиция регуляторов в сфере информационной безопасности", - отметил Абакумов, слова которого привели в пресс-службе госкорпорации.

Он добавил, что также серьезным вызовом становится применение ИИ в системах высокой ответственности, но одновременно он открывает новые возможности — например, в инженерном деле, где языковые модели могут упростить работу с документацией и оптимизировать проектирование.

"Ключевое значение приобретает кооперация науки, промышленности и регуляторов для выработки единых правил работы с ИИ", - подчеркнул директор.

Организаторами мероприятия выступили департамент поддержки новых бизнесов и блок цифровизации и ИТ госкорпорации "Росатом" совместно с НИЯУ МИФИ.

Участники дискуссии сосредоточились на трех стратегических блоках. Эксперты обсудили вызовы, стоящие перед новыми направлениями бизнеса в контексте достижений национальных целей развития до 2030 года, и определили ключевые технологии, необходимые для технологического лидерства страны. Особое внимание было уделено кадровому вопросу – спикеры сформулировали требования к современному инженеру, отметив важность формирования у специалистов не только технических, но и экономических компетенций.

Также в рамках сессии состоялись выступления руководителей технологических компаний, которые представили свое видение импортозамещения программного обеспечения и аппаратных платформ.

Генеральный директор АО "Гринатом" Андрей Лавров в рамках панельной дискуссии прокомментировал роль новых бизнесов в стратегии компании: