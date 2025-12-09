https://ria.ru/20251209/reutov-2060939283.html
Глава Реутова госпитализирован в "Склиф" в крайне тяжелом состоянии
Глава Реутова госпитализирован в "Склиф" в крайне тяжелом состоянии
Глава Реутова госпитализирован в "Склиф" в крайне тяжелом состоянии
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко госпитализирован в реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве в крайне тяжелом состоянии, рассказали РИА... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:01:00+03:00
2025-12-09T19:01:00+03:00
2025-12-09T19:01:00+03:00
происшествия
реутов
москва
нижегородская область
реутов
москва
нижегородская область
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
происшествия, реутов, москва, нижегородская область
Глава Реутова госпитализирован в "Склиф" в крайне тяжелом состоянии
РИА Новости: Глава Реутова Науменко госпитализирован в крайне тяжелом состоянии