Глава Реутова госпитализирован в "Склиф" в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 09.12.2025
19:01 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/reutov-2060939283.html
Глава Реутова госпитализирован в "Склиф" в крайне тяжелом состоянии
2025-12-09T19:01:00+03:00
2025-12-09T19:01:00+03:00
Глава Реутова госпитализирован в "Склиф" в крайне тяжелом состоянии

РИА Новости: Глава Реутова Науменко госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава городского округа Реутов Филипп Науменко госпитализирован в реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве в крайне тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в медицинском учреждении.
Ранее СМИ сообщили, что глава Реутова попал в ДТП в Нижегородской области и был госпитализирован, после чего был срочно доставлен в Москву вертолетом.
"В отделении реанимации он находится, состояние крайне тяжелое", - сказали в больнице.
 
