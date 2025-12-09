https://ria.ru/20251209/reuters-2060806949.html
Глава МИД Таиланда оценил возможность переговоров с Камбоджей
Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео заявил, что пока не видит возможности для переговоров с Камбоджей, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:36:00+03:00
