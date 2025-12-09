Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Таиланда оценил возможность переговоров с Камбоджей - РИА Новости, 09.12.2025
13:36 09.12.2025 (обновлено: 13:48 09.12.2025)
Глава МИД Таиланда оценил возможность переговоров с Камбоджей
Глава МИД Таиланда оценил возможность переговоров с Камбоджей - РИА Новости, 09.12.2025
Глава МИД Таиланда оценил возможность переговоров с Камбоджей
Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео заявил, что пока не видит возможности для переговоров с Камбоджей, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 09.12.2025
в мире
таиланд
камбоджа
таиланд
камбоджа
в мире, таиланд, камбоджа
В мире, Таиланд, Камбоджа
Глава МИД Таиланда оценил возможность переговоров с Камбоджей

Reuters: глава МИД Таиланда пока не видит возможности для диалога с Камбоджей

© AP Photo / Heng Sinith
Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже
Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео заявил, что пока не видит возможности для переговоров с Камбоджей, передает агентство Рейтер.
"Не вижу возможности для переговоров с Камбоджей", - заявил глава таиландского МИД.
В миреТаиландКамбоджа
 
 
