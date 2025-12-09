https://ria.ru/20251209/razvedka-2060830934.html
Нарышкин рассказал о контактах между службами разведки России и США
Нарышкин рассказал о контактах между службами разведки России и США - РИА Новости, 09.12.2025
Нарышкин рассказал о контактах между службами разведки России и США
Контакты между службами внешней разведки РФ и США осуществляются, сообщил журналистам глава СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:37:00+03:00
2025-12-09T14:37:00+03:00
2025-12-09T14:44:00+03:00
россия
сша
сергей нарышкин
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
сша
Новости
