14:37 09.12.2025 (обновлено: 14:44 09.12.2025)
Нарышкин рассказал о контактах между службами разведки России и США
Нарышкин рассказал о контактах между службами разведки России и США
Контакты между службами внешней разведки РФ и США осуществляются, сообщил журналистам глава СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 09.12.2025
россия, сша, сергей нарышкин, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, США, Сергей Нарышкин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин рассказал о контактах между службами разведки России и США

Нарышкин: контакты между службами внешней разведки России и США есть

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контакты между службами внешней разведки РФ и США осуществляются, сообщил журналистам глава СВР Сергей Нарышкин.
"Официальные представители наших служб выполняют свою задачу, и официальные представители ЦРУ свои задачи выполняют. Поэтому контакт есть", - сказал Нарышкин.
СМИ раскрыли новый план США по отношению к России
СМИ раскрыли новый план США по отношению к России
Вчера, 10:07
 
Россия США Сергей Нарышкин Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
