Суд по иску к Раде Русских на один миллион рублей продолжат 26 декабря - РИА Новости, 09.12.2025
11:41 09.12.2025 (обновлено: 11:42 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/rassmotrenie-2060770458.html
Суд по иску к Раде Русских на один миллион рублей продолжат 26 декабря
Суд по иску к Раде Русских на один миллион рублей продолжат 26 декабря - РИА Новости, 09.12.2025
Суд по иску к Раде Русских на один миллион рублей продолжат 26 декабря
Рассмотрение иска блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты РФ и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:41:00+03:00
2025-12-09T11:42:00+03:00
россия
русский (остров)
москва
rutube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
https://ria.ru/20251023/voskresenskaja-2050008640.html
https://ria.ru/20251205/efremov-2059996218.html
россия
русский (остров)
москва
россия, русский (остров), москва, rutube
Россия, Русский (остров), Москва, Rutube
Суд по иску к Раде Русских на один миллион рублей продолжат 26 декабря

Суд по иску блогера Брекотина к Раде Русских на 1 млн руб продолжат 26 декабря

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Рассмотрение иска блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты РФ и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях продолжится 26 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Перерыв до 26 декабря, 10.30 (8.30 мск - ред.)", - сказала судья.
На заседании присутствовала только представитель Рады Русских. Она попросила суд снизить требования компенсации, мотивируя это судебной практикой, а также тем, что истец в своем Telegram-канале также использовал оскорбления в адрес ответчика и других лиц.
"Ответчик просто переняла и подражала манере по комментарии новостей, которую использует истец в своей повседневной жизни. И считаем, что данный формат высказывания в отношении иных лиц у истца не вызывает душевных и нравственных страданий. Именно поэтому мы заявляем о том, чтобы уменьшить сумму морального вреда", - сказала адвокат Рады Русских.
Компенсацию морального вреда представитель Русских попросила снизить до пяти тысяч рублей, а также уменьшить сумму представительских расходов.
В ноябре объединенная пресс-служба судов свердловского региона сообщала о поступлении иска блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты РФ и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях, также Брекотин просил взыскать судебные расходы в размере ста тысяч рублей.
Визажист и бьюти-блогер Рада Русских в 2024 году пыталась выдвинуть кандидатуру на пост президента России как самовыдвиженец, однако не собрала необходимое количество подписей.
У канала Брекотина на RuTube более 57 тысяч подписчиков, на нем автор, по его утверждению, делится взглядом на текущие новости "с точки зрения физики процессов и здравого смысла".
Кроме того, 12 января Арбитражный суд свердловского региона начнёт рассматривать по существу иск Марии Воскресенской, имевшей с Радой Русских совместный бизнес, о защите деловой репутации и взыскании почти 4 миллионов рублей с ее бывшей бизнес-партнерши. На предварительном заседании 19 ноября представителей истца попросили уточнить исковые требования. Мария Воскресенская также подала иск в отношении Рады Русских в Арбитражный суд Москвы. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами в нем указаны столичные ООО "Хайдон" и ООО "Гедонист".
По данным "БИР-Аналитик", по 50% в компаниях "Хайдон" и "Гедонист" принадлежит их гендиректору Воскресенской и Русских. Основным видом деятельности обоих юрлиц указана "розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет".
Из базы данных Роспатента следует, что Воскресенская владеет товарными знаками Rada Russkikh и LactoBio Rada Russkikh. Первый из них распространяется на парфюмерию, ювелирные изделия, одежду, обувь и ряд услуг, второй – только на парфюмерию и косметику.
РоссияРусский (остров)МоскваRutube
 
 
