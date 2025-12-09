Суд по иску к Раде Русских на один миллион рублей продолжат 26 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Рассмотрение иска блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты РФ и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях продолжится 26 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Перерыв до 26 декабря, 10.30 (8.30 мск - ред.)", - сказала судья.

На заседании присутствовала только представитель Рады Русских . Она попросила суд снизить требования компенсации, мотивируя это судебной практикой, а также тем, что истец в своем Telegram-канале также использовал оскорбления в адрес ответчика и других лиц.

"Ответчик просто переняла и подражала манере по комментарии новостей, которую использует истец в своей повседневной жизни. И считаем, что данный формат высказывания в отношении иных лиц у истца не вызывает душевных и нравственных страданий. Именно поэтому мы заявляем о том, чтобы уменьшить сумму морального вреда", - сказала адвокат Рады Русских.

Компенсацию морального вреда представитель Русских попросила снизить до пяти тысяч рублей, а также уменьшить сумму представительских расходов.

В ноябре объединенная пресс-служба судов свердловского региона сообщала о поступлении иска блогера Сергея Брекотина к экс-кандидату в президенты РФ и блогеру Раде Русских на сумму более миллиона рублей за распространение порочащих сведений в соцсетях, также Брекотин просил взыскать судебные расходы в размере ста тысяч рублей.

Визажист и бьюти-блогер Рада Русских в 2024 году пыталась выдвинуть кандидатуру на пост президента России как самовыдвиженец, однако не собрала необходимое количество подписей.

У канала Брекотина на RuTube более 57 тысяч подписчиков, на нем автор, по его утверждению, делится взглядом на текущие новости "с точки зрения физики процессов и здравого смысла".

Кроме того, 12 января Арбитражный суд свердловского региона начнёт рассматривать по существу иск Марии Воскресенской, имевшей с Радой Русских совместный бизнес, о защите деловой репутации и взыскании почти 4 миллионов рублей с ее бывшей бизнес-партнерши. На предварительном заседании 19 ноября представителей истца попросили уточнить исковые требования. Мария Воскресенская также подала иск в отношении Рады Русских в Арбитражный суд Москвы. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами в нем указаны столичные ООО "Хайдон" и ООО "Гедонист".

По данным "БИР-Аналитик", по 50% в компаниях "Хайдон" и "Гедонист" принадлежит их гендиректору Воскресенской и Русских. Основным видом деятельности обоих юрлиц указана "розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет".