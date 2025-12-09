Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/rassledovanie-2060776528.html
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google - РИА Новости, 09.12.2025
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google
Еврокомиссия открыла антимонопольное расследование в отношении Google из-за использования опубликованного контента, в том числе на YouTube, для обучения его... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:05:00+03:00
2025-12-09T12:05:00+03:00
технологии
сша
европа
брюссель
дональд трамп
google
еврокомиссия
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg
https://ria.ru/20251205/ek-2060080179.html
https://ria.ru/20251203/aktivy-2059572902.html
https://ria.ru/20251108/ek-2053641786.html
сша
европа
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_d310519bddfa516a156b326fbf91808f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, европа, брюссель, дональд трамп, google, еврокомиссия, youtube
Технологии, США, Европа, Брюссель, Дональд Трамп, Google, Еврокомиссия, YouTube
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

ЕК начала расследование против Google из-за использования контента для ИИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Еврокомиссия открыла антимонопольное расследование в отношении Google из-за использования опубликованного контента, в том числе на YouTube, для обучения его генеративных моделей ИИ без какой-либо компенсации, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
В начале октября антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро за антиконкурентную практику в сфере рекламных технологий. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что не признает штрафы судов в Европе против Google и Apple.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ЕК тайно получила отчет о коррупции на Украине, пишет NYT
5 декабря, 14:27
"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы установить, нарушила ли компания Google правила конкуренции ЕС, используя контент веб-издателей, а также материалы, размещенные на видеоплатформе YouTube, для целей искусственного интеллекта", - говорится в документе.
Отмечается, что расследование проверит, не искажает ли Google конкуренцию, навязывая издателям и создателям контента несправедливые условия или предоставляя себе привилегированный доступ к такому контенту, что может ставить разработчиков конкурирующих моделей ИИ в менее выгодное положение.
В ЕК подчеркнули, что Google мог использовать контент веб-издателей для предоставления сервисов генеративного ИИ на своих страницах результатов поиска без соответствующей компенсации и без возможности отказаться от такого использования, а также видео и другой контент, загруженный на YouTube, для обучения генеративных моделей ИИ Google на тех же условиях.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России
3 декабря, 17:27
Еврокомиссия подчеркивает, что для завершения этого антимонопольного расследования не установлено какого-либо юридического срока.
Официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье 6 декабря заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Еврокомиссия провалила переговоры с Бельгией по российским активам
8 ноября, 12:54
 
ТехнологииСШАЕвропаБрюссельДональд ТрампGoogleЕврокомиссияYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала