Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

Отмечается, что расследование проверит, не искажает ли Google конкуренцию, навязывая издателям и создателям контента несправедливые условия или предоставляя себе привилегированный доступ к такому контенту, что может ставить разработчиков конкурирующих моделей ИИ в менее выгодное положение.