Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

БРЮССЕЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Еврокомиссия открыла антимонопольное расследование в отношении Google из-за использования опубликованного контента, в том числе на YouTube, для обучения его генеративных моделей ИИ без какой-либо компенсации, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы установить, нарушила ли компания Google правила конкуренции ЕС, используя контент веб-издателей, а также материалы, размещенные на видеоплатформе YouTube, для целей искусственного интеллекта", - говорится в документе.
Отмечается, что расследование проверит, не искажает ли Google конкуренцию, навязывая издателям и создателям контента несправедливые условия или предоставляя себе привилегированный доступ к такому контенту, что может ставить разработчиков конкурирующих моделей ИИ в менее выгодное положение.
В ЕК подчеркнули, что Google мог использовать контент веб-издателей для предоставления сервисов генеративного ИИ на своих страницах результатов поиска без соответствующей компенсации и без возможности отказаться от такого использования, а также видео и другой контент, загруженный на YouTube, для обучения генеративных моделей ИИ Google на тех же условиях.
Еврокомиссия подчеркивает, что для завершения этого антимонопольного расследования не установлено какого-либо юридического срока.
Официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье 6 декабря заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или прекратить деятельность компаний на территории ЕС.