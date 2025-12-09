https://ria.ru/20251209/rajon-2060843413.html
Сургутский район Югры признан лидером рейтинга прозрачности госзакупок
2025-12-09T15:18:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
сургутский район
Сургутский район Югры признан лидером рейтинга прозрачности госзакупок
СУРГУТ, 9 дек – РИА Новости. Сургутский район Югры стал лидером национального рейтинга прозрачности закупок, получив высшую оценку, в муниципалитете уже несколько лет действуют цифровые решения и полная электронизация контрактной системы, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Муниципалитет подтвердил статус одного из самых открытых и эффективных в стране. По итогам национального рейтинга прозрачности закупок за период с июля 2024 по июнь 2025 года Сургутский район получил высшую оценку – "Гарантированная прозрачность", набрав 5922 балла. Этот результат позволил обойти такие крупные города, как Челябинск, Екатеринбург и Сочи", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам Андрея Трубецкого, район принимает участие в рейтинге семь раз и четыре раза уже возглавлял список. Показатель текущего периода является абсолютным рекордом – объем закупочной деятельности составил около 9 миллиардов рублей.
"Ключевую роль в этом сыграли внедренные цифровые решения. С 2017 года успешно функционирует "Электронный магазин Сургутского района" для малых закупок, а с 2018 года все этапы – от планирования до исполнения контрактов – полностью переведены в электронный формат с помощью системы "Госзаказ", - добавил глава муниципалитета.
Также Трубецкой уточнил, что развитая контрактная система муниципалитета оказывает позитивное влияние на развитие социальной сферы и экономики. Система способствует созданию современной инфраструктуры в Сургутском районе, привлекает местных поставщиков и повышает качество услуг для населения.