В Раде рассказали, какие "маневры" Зеленского разозлили США - РИА Новости, 09.12.2025
15:19 09.12.2025
В Раде рассказали, какие "маневры" Зеленского разозлили США
В Раде рассказали, какие "маневры" Зеленского разозлили США
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Визит глава киевского режима Владимира Зеленского в Великобританию представляет собой попытку затормозить процесс урегулирования конфликта на Украине, что остро воспринимается в США, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Он ушел… в турне по Европе. <…> За всей этой "европросьбой о спасении" прослеживается трагедия: человек, который довел страну до катастрофы, пытается затянуть процесс и найти для себя убежище. И эти попытки не увенчаются успехом - ни в Европе, ни тем более в США. В Соединенных Штатах его маневры уже воспринимают как очередной акт вандализма против их собственной работы, против тех усилий, которые они вкладывают в Украину", — написал Дмитрук.
В понедельник Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Ранее Axios со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа воспринимает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине.
По данным издания, такое положение дел раздражает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.
