ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 09.12.2025
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:14:00+03:00
2025-12-09T20:14:00+03:00
2025-12-09T20:17:00+03:00
москва
